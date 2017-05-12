退伍軍人屏東開民宿 感謝老婆助圓夢

屏東43歲男子黃敏雄，因曾從事軍方通訊工作，7年外勤生活讓他踏遍全台還愛上旅行，去年底在太座的支持下中年創業，在潮州鎮內開起背包客棧。（圖/謝佳潾）

屏東43歲男子黃敏雄，因曾從事軍方通訊工作，7年外勤生活讓他踏遍全台還愛上旅行，去年底在太座的支持下中年創業，在潮州鎮內開起背包客棧。（圖/謝佳潾）

「謝謝老婆讓我圓夢！」屏東43歲男子黃敏雄，因曾從事軍方通訊工作，7年外勤生活讓他踏遍全台還愛上旅行，但婚後為家庭而轉行普通上班族，不過愛玩的心不增反減，甚至還進化成好客大叔，去年底在太座的支持下中年創業，在潮州鎮內開起背包客棧。

去年聖誕節，潮州鎮中正市場後方多了1間新開的背包客棧，附近居民以「廢墟變乾淨了」來形容這間新店，而鄰近商家說，自家生意因而有轉好傾向，且客群還多了外國面孔；老闆黃敏雄則說，這是遊子的家，也是他年輕時的一個夢，等了8年終於實現了。

黃敏雄指出，退伍沒多久即從事通訊工作，配合軍方到全台四處作業，那時每到異地工作時，就盼能有個乾淨、舒適的地方休息，事後因顧慮家庭生活而到學校工作，但卻想起外勤自在的生活，當下還萌生開民宿的念頭，但卻只能想而無法做。

「太太好像聽到我的心聲了。」8年後的某天，黃敏雄的太太突然買了1棟中古屋，並告訴他要翻修成背包客棧，他聽聞後沒有太大的反應，只是很努力地去設計這間店，當然包括辭職。他說，中年創業好像需要勇氣，但他感恩的成分多些。

他說，開業至今，他接觸到的遊客有西班牙人、日本人、非洲人、美國人及在地環島者，他們除了國籍不同外並沒有什麼不一樣，從他們身上看見年輕時的自己，對任何人事物都抱持好奇，盼背包客棧讓他們有家的感覺。

(中時)