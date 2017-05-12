鱷魚進校園上課 同安國小另類親子教育
鱷魚來了！母親節將至，同安國小2日特地安排另類親子教育，由退休老師莊麗華帶著小鱷魚標本與學童相見歡，透過與鱷魚的近距離接觸改變對冷血鱷魚的印象，也藉機生命教育告訴小朋友鱷魚其實不可怕，牠們和大家一樣都很愛自己的孩子。
莊麗華說，鱷魚在大家心中有邪惡、冷血的印象，但其實不然，牠們有「環境清道夫」的美稱，牠們會協助吃掉畜牧業、農業等殘留的廢棄物，因此鱷魚教育對小朋友來說不僅是愛護動物的呼籲，更是愛環境的宣導，此外還是呵護子女的最佳代表。
她說，鱷魚即使再冷血，但在愛護孩子方面卻是不折不扣的好父母，牠們即使離開小朋友下水活動，但視線也不會離開孩子們，牠們總是戰戰兢兢地注意小鱷魚的動靜，只要一有他物接近、牠們絕對立刻上前維護，這般天下父母心並沒有因動物而不同。
「鱷魚其實好可愛。」五年級許喬安說，以前對鱷魚的印象來自卡通，多是邪惡的代表，但這次與小鱷魚近距離接觸後，相當驚訝牠們的行徑其實也沒那麼可怕，現在會好好的留意鱷魚的資訊。
(中時)
關鍵字：鱷魚
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