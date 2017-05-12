每131封電郵就有一封包含惡意連結或附件(達志)

你的email中毒了嗎？你還在用懶人密碼嗎？你知道每131封電郵中，就有一封包含惡意連結或附件，比例創五年來新高？電子郵件已成為網路攻擊者實施感染的首選途徑，嚴重威脅用戶安全。

網路犯罪手法與新型態不斷出現,攻擊規模愈來愈大，賽門鐵克發布最新網路安全威脅報告，調查數據發現網路攻擊者於2016年展現了前所未有的野心，當中包括牽涉數百萬美元的虛擬銀行劫持，以及受到國家資助的犯罪組織公然試圖破壞美國的大選過程。

此外，商務電郵攻擊 (BEC) 騙局通過向用戶發送精心編排的釣魚郵件進行攻擊，攻擊者每天將超過400家企業作為攻擊目標，並在過去三年內從企業中詐騙超過三十億美元。

賽門鐵克公司大中華區首席營運官羅少輝表示，攻擊複雜性的進一步增加和網路攻擊的不斷創新一直是安全威脅環境的兩大特點。今年網路犯罪的攻擊動機和重點都發生巨大轉變，某些國家加大了政治操縱和破壞性攻擊的力度，並通過利用相對簡單的IT工具和雲服務漏洞，網路罪犯所造成的破壞也達到前所未有的程度。

賽門鐵克首席技術顧問張士龍(左起),賽門鐵克大中華區首席營運長羅少輝,TWCERT分析師王蓮淨,執行長陳永佳(本報資料照片)

新一代攻擊者表現出對金融的巨大野心，但其攻擊目的或許在於資助其他隱蔽或顛覆性攻擊活動。目前為止，大型金融搶劫案都在無形中發生，並造成數十億美元損失。儘管部分攻擊事件是由網路犯罪組織所實施，但賽門鐵克首次發現北韓或與攻擊孟加拉、越南、厄瓜多爾和波蘭等國銀行有關的攻擊證據，至少竊取了9,400萬美元，且設定目標甚至可能更高。

在網路勒贖贖金方面，美國依然是勒索軟體攻擊鎖定的頭號目標國家，台灣則是全球第32大攻擊目標。賽門鐵克發現，64%的美國勒索軟體受害者更情願支付贖金，相較全球，只有34%受害人願意支付贖金。贖金金額從2015年的294美元攀升至1,077美元。

賽門鐵克預測，雲端資料運用中的安全風險正逐漸加大，除非企業首席資訊科技總監能夠嚴格控制企業內部所使用的雲應用，否則將發現環境的轉變，目睹威脅入侵，未來將面臨嚴重的安全威脅。

隨著攻擊者不斷改進攻擊手段，企業與消費者該如何採取多種措施來實現安全防護？賽門鐵克建議：

企業層面：

• 不要毫無準備：採用先進的威脅情報方案，有助找出漏洞入侵跡象並迅速回應。

• 作最壞打算：故障管理確保用戶的安全框架是可測量及可重複，得以優化，而且還可幫助用戶汲取教訓以改善安全部署。用戶亦可考慮與第三方專家合作，強化危機管理。

• 實施多層次防護：實施多層次防護策略，以針對閘道、電郵伺服器和端點的攻擊向量，這應包括在整個網路上實施雙重認證、入侵偵測或防護系統(IPS)、網站漏洞惡意軟體防護及 Web 安全閘道解決方案在內的安全防護。

• 提供有關惡意電子郵件的持續培訓：培訓員工讓他們認識魚叉式網路釣魚電郵和其他惡意電郵攻擊的危險，包括採取向企業報告此類嘗試性攻擊的措施。

• 監控資源：確保對企業資源和網路進行監控，以便及時發現異常和可疑行為，並將其與專家所提供的威脅情報相關聯。

消費者層面：

• 更改所有設備裝置與服務的預設密碼：在所有電腦、物聯網裝置和Wi-Fi網路上使用強效而獨特的密碼。不要使用「123456」或「password」等普通和容易猜中的密碼。

• 確保作業系統及軟體維持最新版本：軟體更新經常附帶的修補程式，有助修補有可能被攻擊者利用而新發現的安全性漏洞。

• 使用電郵時加倍小心：電子郵件是最常見的感染途徑。刪除任何可疑電郵，特別是內藏連結及/或附件的電郵。如收到任何需要啟用macros巨集後才可閱讀內容的微軟Office電郵附件，應格外小心。

• 檔案備份：為數據資料備份是對抗勒索軟體感染的最有效措施。攻擊者會把受害人的檔案加密，令其無法使用，並以此為勒索籌碼。如有備份，清除感染後便可以復原檔案。

(中時電子報)