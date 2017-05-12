蔡琴頂左腳傷哽咽開唱 83歲母台下力挺

蔡琴左腳雖有傷勢仍賣力演出。(張祐銘攝)

蔡琴穿著當年金馬演出服裝上陣。(張祐銘攝)

蔡琴坐在椅子上對粉絲分享心情。(張祐銘攝)

蔡琴「百萬精華」巡演12日起在台北國際會議中心正式開唱，3場票房開出紅盤、全部售罄，共吸引9000粉絲朝聖、粗估進帳3150萬，她日前左腳因練舞不甚扭傷，敬業的她還是決定如期演出，她強調：「我是貨真價實的蔡琴，在這麼重要的母親節，很多人都是買給媽媽看的，無論如何，也一定要演出。」但這回無法穿高跟鞋，在開會緊急應變下，採以不同款式平底鞋搭配，歌后依舊是美美登台。

她自嘲因「太過用功」扭傷左腳，就醫後被下達「腳不可落地」、「不可穿高跟鞋」2指令，她唱完第一首歌後情緒相當激動，哽咽表示：「絕對不可以給醫生看到我站在著，今天演出會有一點點不完美，但無論怎樣我都要站在這裡，謝謝大家，我從來沒有過這樣經驗，還沒上場前腳就受傷了。」真情告白感動台下粉絲。

她今晚演唱〈出塞曲〉揭開序幕，特別穿上2013年參加「金馬50」演出的服裝上場，預祝自己「旗開得勝」，腳一跛一跛地以6步走下階梯，她信心喊話：「我雖然是受了傷歌手，絕不以傷兵之姿讓你們看演唱會。」最後更大方秀出腳傷，快歌部分仍賣力以「螃蟹式」移動，獲得滿場粉絲熱情掌聲。

她演出時配合不同橋段與氣氛，利用道具、坐在椅子上稍作休息，仍看得到腳踝上的固定帶，演唱〈油麻菜籽〉時一段女兒與坐著的媽媽拜別畫面，將濃濃的母愛傳達出來，不僅感動現場粉絲，更向全天下的媽媽致敬，除帶來〈恰似你的溫柔〉、〈被遺忘的時光〉、〈讀你〉等經典歌，更應景演唱〈聽媽媽的話〉讓粉絲相當驚喜，蔡琴明、後天繼續在台北演出，6月中將移師台中站。

(中時)