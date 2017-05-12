做好這三招 起床沒煩惱(達志)

早上起床很困難？試試這三招，排氣、排便、排鼻涕，可能從此成為早起的鳥兒，再也不知賴床為何物。

如果你總是快要遲到了，才費力地起床，一整天無精打采、哈欠連連，總想早睡早起，卻老是做不到？養生專家白雁表示，根據早上的生理時鐘，最需要的是幫助身體做好三件事：排氣、排便、排鼻涕。做完後，身體熱呼呼，脊椎鬆活不緊繃，趁早上陽氣最足，能有效把身體寒氣排出去。

春季天氣由寒轉溫，萬物開始滋生發育，這時天地間溫氣生，寒氣散，萬物生機蓬勃，欣欣向榮，正所謂春夏養陽，為秋冬養陰之基也。當此季節，人們應該到了夜晚就睡，而起床則要早，以使陽氣疏通。

白雁指出，早晨起床最好能夠睡到自然醒，身體因為一晚的睡眠完全復原，不論任何痛苦煩惱，一早起來也忘得一乾二淨，早上肚子咕咕叫，很有胃口吃早餐，心情愉快，看什麼都舒服順眼，這樣才是好的一天的開始。只要早上起的好，人就會舒服愉悅，而且還能夠讓臉上皺紋少一些、身上肥肉少一些、心裡煩惱少一些。

白雁建議，早上起床，可以先做這三招，分別是排氣、排便、排涕等方法，排氣法可以改善小腹脹，早上無食慾的問題；排便法：改善便秘，早起無便意，排便時間長，排不乾淨的問題；排涕法：改善過敏、打噴嚏、鼻塞、常感冒、頭腦昏沈起不來的問題。

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※排氣法：

1、醒了以後不要急著起床，維持身體平躺，兩腿屈膝，貼近小腹，用手抱住小腿。

2、身體微微左右搖動，不要幅度太大，不要過度用腰的力道，如此做30次。

3、把腿伸直，放鬆一下，再抱腿，重複30次，期間會有排氣反應。早上的第一次排氣一定要在起床腳底接地氣之前做完，效果最好。

※排便法：

你可知道，排便順利與否其實跟脊椎有關係，早上鬆活脊椎，是最好的通便法。

1、兩腳伸直，兩手向頭上方也伸直，利用脊椎帶動，兩手配合向上伸展，兩腳向下蹬腳，身體上下如同鯉魚般擺動。

2、中間注意維持呼吸順暢，30次為一個回合，最少做3個回合，到身體發熱。

3、做的時候，手、腰、腿、腳盡量完全貼著床，不要懸空或者翹起。3回合後就會有便意，如果開始幾天沒有，不要放棄，養成習慣就會看到效果。

※排涕法：

1、身體坐起來，在床邊，用兩手食指上下摩擦鼻翼兩側。

2、力道不可過重以免傷害皮膚，每次30下，最少重複3個回合。

(中時電子報)