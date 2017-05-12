EIU數位包容指標 台灣女性家戶連網率排名第一

行政院科技會報辦公室今（12）日表示，英國知名智庫經濟學人(EIU: Economist Intelligence Unit)於今(2017)年首次公布了「數位包容指標(The Inclusive Internet Index)」，本次報告共評比75個國家，我國總體排名第16。

本指標旨在評估世界各國採用網路及數位包容的現況，並提出推動數位包容的重要影響因素，以供政府施政參考。數位包容指標架構分為可得性、可負擔性、與當地內容的關聯性、整備度四個支柱、46項指標。

在評比的46項指標中，台灣有3項指標排名第一，另有17項指標被列為最優等級。

行政院科技辦指出，我國在「女性家戶連網率」、「平均固網寬頻延遲時間」和「平均行動寬頻延遲時間」等指標排名第1名，其中婦女數位落差是行政院性評委員會非常關心的事項。

行政院科技辦郭耀煌執行秘書表示，「政府非常重視數位落差的改善，自91年起即陸續推動相關計畫來縮減數位落差，創造公平數位機會。從EIU發佈的最新報告，顯示我國推動兩性上網平等，已獲得成效，並得到國際肯定」。EIU在研究報告裡也特別說明：「台灣、西班牙及英國等領先國家，致力於推動女性使用網路不餘遺力」。

行政院科技辦表示，在網路銀行服務提供、政府推動WiFi網路的可取得程度、網路與當地內容的關聯性、國家寬頻戰略、數位包容戰略以及3G的覆蓋率等17項指標，台灣也被列為最優等級。

行政院科技辦指出，另我國在入門級智慧型手機的負擔成本(第46名)、電子娛樂內容(第40名)以及民營ISP業者推動WiFi可得性(第38名)表現較不理想，行政院科技會報辦公室會邀請相關部會來討論改善。

(中時)