火紅TWICE竟不是JYP最賺團體 被爆賺輸他
台灣女孩周子瑜所屬女團Twice在韓國人氣紅不讓，近日將攜第4張迷你專輯《SIGNAL》回歸。日前成員子瑜與Sana更以嘉賓身分，與師兄2PM成員俊昊上節目《Happy Together》，還被俊昊爆料人氣火紅的Twice，其實不是JYP娛樂最會賺的團體。
Twice在韓國人氣旺，俊昊日前上節目也被主持人好奇詢問Twice是否為JYP最賺錢的團體？令俊昊陷入短暫思考，表示要小心回答這問題，「2PM才是JYP最賺錢的團體。」
俊昊接著解釋，雖然2PM不常出現在韓國螢光幕上，但海外活動持續進行中，也坦言很多人以為2PM在韓國沒活動，就是在休息，自己更因此遭受到意攻擊，「他感覺沒做什麼事情，為何能住這麼棒的房子？」俊昊透露其實自己很努力工作，從來沒有休息超過1個禮拜，很想移除外界對他的誤解。
俊昊表示很多人也以為他們在韓國沒有活動，便是在休息，還因此收到不少網民惡意留言，但他坦言一直在用心工作，根本沒有休息超過一星期。
(中時電子報)
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