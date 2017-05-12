警方查色情交易 皮包掉出來的卻是…
11日晚間23時許三峽分局北大派出所與警備隊擴大臨檢汽車旅館時，發現一對男女神情緊張，警方原本以為是色情交易，深入調查卻意外起出17包安非他命。訊後將這對自稱為「遠房親戚」的黃男、賴女送辦。
警方說，當時員警敲門示意時，只見房內有一隻毛小孩慌張的在旁兜圈，男女房客臉色有異、神情緊張，警方懷疑這對男女正要性交易，遂要求女子自行打開手提包檢查，未料從皮包裡頭掉出的不是保險套，而是17包二級毒品安非他命，遂將二人帶返所偵辦。
警方調查發現，黃男比賴女小了10多歲，他也向警表示賴女是「爸爸那邊的遠房親戚」，至於毒品均為其所有，僅是寄放在賴女皮包中；黃、賴二嫌採尿均呈毒品反應，訊後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
警方偵辦過程中，毛小孩因為不安而頻吠，員警也立即協助聯繫其親友領回，主動協助保護無辜的毛小孩。
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(中時)
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