火腿狂轟7發全壘打！14分之差痛電羅德

連同中田翔(圖)陽春炮在內，日本火腿單場7轟平隊史紀錄。(美聯社資料照)

日本火腿雖然開季打得不順，不過5月前3個系列賽8場比賽僅輸2場，似乎有復甦跡象，他們12日對戰如今墊底的羅德，更是毫不手軟的火力大爆走，全場連同洋將萊爾德(Brandon Laird)和大田泰示雙雙轟出單場雙響，狂敲7發全壘打，差1轟改寫球隊紀錄，羅德打線則仍舊低迷僅得1分，讓火腿終場15比1大勝。

此役羅德僅安然度過首局，2局開始局勢就一面倒向火腿。面對羅德先發涌井秀章，火腿先在2下由大田泰示陽春炮開頭，接著3下近藤健介轟出2分炮後，萊爾德也跟進轟陽春彈，4下輪西川遙輝發威轟2分炮。比賽到5下，火腿更是連同中田翔和萊爾德「背靠背」開轟，以及大田泰示的陽春炮，一舉打進9分。

獲得打線強力支援，火腿先發浦野博司一路投得輕鬆，繳7局僅被打4安失1分好投，接手的牛棚也不給羅德有機會取分。火腿終場靠11支安打，以14分之差漂亮取勝，7發全壘打追平1950年5月31日火腿前身東急飛人創下的單場最多轟紀錄，同時他們也在拿下這場比賽後，5月至今打出7勝2敗的強烈氣勢。

涌井僅撐4.1局單場失10分、被敲出6發全壘打，雙雙改寫難堪個人最多失分及挨最多全壘打紀錄，總教練伊東勤直言，他也從沒見過那麼恥辱的一戰，對球迷相當抱歉，但這只是1場輸球，如果明天還是如此，就不是職業球員。

(中時電子報)