火腿狂轟7發全壘打！14分之差痛電羅德
日本火腿雖然開季打得不順，不過5月前3個系列賽8場比賽僅輸2場，似乎有復甦跡象，他們12日對戰如今墊底的羅德，更是毫不手軟的火力大爆走，全場連同洋將萊爾德(Brandon Laird)和大田泰示雙雙轟出單場雙響，狂敲7發全壘打，差1轟改寫球隊紀錄，羅德打線則仍舊低迷僅得1分，讓火腿終場15比1大勝。
此役羅德僅安然度過首局，2局開始局勢就一面倒向火腿。面對羅德先發涌井秀章，火腿先在2下由大田泰示陽春炮開頭，接著3下近藤健介轟出2分炮後，萊爾德也跟進轟陽春彈，4下輪西川遙輝發威轟2分炮。比賽到5下，火腿更是連同中田翔和萊爾德「背靠背」開轟，以及大田泰示的陽春炮，一舉打進9分。
獲得打線強力支援，火腿先發浦野博司一路投得輕鬆，繳7局僅被打4安失1分好投，接手的牛棚也不給羅德有機會取分。火腿終場靠11支安打，以14分之差漂亮取勝，7發全壘打追平1950年5月31日火腿前身東急飛人創下的單場最多轟紀錄，同時他們也在拿下這場比賽後，5月至今打出7勝2敗的強烈氣勢。
涌井僅撐4.1局單場失10分、被敲出6發全壘打，雙雙改寫難堪個人最多失分及挨最多全壘打紀錄，總教練伊東勤直言，他也從沒見過那麼恥辱的一戰，對球迷相當抱歉，但這只是1場輸球，如果明天還是如此，就不是職業球員。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。