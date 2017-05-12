中鼎案第2波搜索行動 採購員裁定50萬交保

中鼎工程承包台電林口電廠及高雄大林火力發電廠改建工程，卻爆出現場施工主任林天輝等人竟和鷹架工程包商勾結，涉自2014年起浮報施工經費，不法獲利逾3億元，11日發動第二波搜索並聲押涉收回扣的陳姓採購部員工，但新北地院今日下午羈押庭結束後，以無羈押必要等情裁定陳男50萬元交保候傳。

(中時)