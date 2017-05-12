美國4月零售銷售與CPI雙雙增加

美國周五公布多項經濟指標，其中4月零售銷售出現改善，至於消費者物價指數(CPI)也溫和反彈，外界認為這可望讓聯準會(Fed)繼續朝向下月升息路徑邁進。

商務部表示，4月零售銷售經季節調整後月增0.4％，雖然略低於市場預期的0.5％增幅，不過依然創下3個月來最大增幅。此外3月銷售經修正後從下滑0.3％上修至增加0.1％，2月銷售則下滑0.2％。

勞工部周五則公布4月CPI，經季節調整後月增0.2％，若不計波動性高的食品與能源項目，核心CPI則略增0.1％。經濟學家先前預估這兩項數據都為成長0.2％。3月CPI則下滑0.3％。

(工商)