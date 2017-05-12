華裔省長被判刑 經濟學人：印尼華人憂排華

台灣正在推行新南向政策，但東南亞許多地區排華令人擔心。BBC引述英國最新一期的《經濟學人》雜誌發表文章，分析印度尼西亞雅加達特區華裔首長鍾萬學因褻瀆罪被判兩年監禁，令許多印尼華人擔心自身安全。

鍾萬學是華裔基督徒，本身為客家人，2014年接替當選總統的佐科·維多多出任雅加達省長，成為雅加達首位華人首長。案件的起因是，在去年競選演說中，鍾萬學曾引述可蘭經、指控競選對手試圖利用宗教影響政治。伊斯蘭教保守團體抨擊他「侮辱可蘭經」，並在雅加達召集大規模抗議遊行。鍾萬學對演說表示道歉，但否認對伊斯蘭教不敬。

文章說，鍾萬學在去年北雅加達市一處島嶼會見居民時引述《可蘭經》經文時，很難找出他在哪裏褻瀆了《可蘭經》。

印尼有280萬華人居住，佔總人口的1.2%，而90%的印尼人口信奉伊斯蘭。但蘇哈托時代有一種誤傳稱佔印尼總人口3%的華人掌控著該國70%的財富。文章說，雖然華人佔該國億萬富翁的人數比較多，但大多數印尼華人並不富裕。

1998發生的騷亂導致華人的商店遭洗劫和破壞並導致1100多人死亡。

而此次對人稱「阿學」的鍾萬學的量刑之重，不但使他重新連任的理想破滅，而且加劇了印尼華人社區的擔憂。華人擔心像1990年代那樣的排華悲劇重演。當時在印尼總統蘇哈托的統治下，強行推行宗教同化政策，不允許印尼華人教授漢語等。

(旺報)