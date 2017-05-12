鞏固歐盟 馬克宏就職法總統隔日首訪德國

法國總統當選人馬克宏（右）與現任總統賀蘭德（左）一同出席5月10日的法國廢除奴隸紀念日活動。馬克宏將於14日就職，與賀蘭德一樣在就職後首次出訪選擇到德國，彰顯法德關係對歐盟的重要性。（圖／美聯社）

據法國總統當選人馬克宏(Emmanuel Macron)的幕僚表示，在本周日（5月14日）就職成為法國總統的馬克宏將在第一個工作天就出訪德國，以強調在推動歐盟的工作上法國與德國關係的重要性。

路透報導，馬克宏的幕僚表示，他們將和德國的會談中有幾個優先的議題，分別是防務安全、經濟、投資與社會保障。

與前任法國總統賀蘭德(Francois Hollande)在2012年時的做法如出一轍，馬克宏當選後選擇德國總理梅克爾(Angela Merkel)做為首次出訪會面的對象。

幕僚表示，在訪問柏林後，馬克宏很快地會去訪視法國駐外部隊。目前在西非有數千名法軍參與圍剿伊斯蘭國武裝份子的活動，現在在馬利與查德都有軍事基地。此外，非洲吉布地、阿拉伯聯合大公國也有法軍基地，由美國領導、在約旦與伊拉克打擊伊斯蘭國的多國部隊中也有部份法軍。

(中時電子報)