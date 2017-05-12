高志綱完成千場出賽 中職專職捕手第2人
獅隊捕手高志綱，賽前已經完成999場出賽，因為昨役面對中信兄弟蹲捕12局、近5小時，此役未先發，今在9局上守備，完成生涯第1000場出賽，成為中職達成千場出賽里程碑的第20人，專職捕手第二人。
高志綱賽後說：「心情老實說滿平淡的，主要是有很多人背後支持我，教練團鼓勵我，對於這個紀錄很榮幸、很開心，不過還有接下來的目標，希望球迷能夠繼續進場為我們吶喊加油。」
從2005年加盟統一獅，歷經13個球季，高志綱終於完成千場出賽，成為繼葉君璋之後，成為中職專職捕手千場出賽的第二人，對於印象深刻的比賽，高志綱表示，印象深刻的比賽很多，特別是2009年總冠軍賽蹲捕17局，還有三連霸的過程，不過最深刻的還是球迷們。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。