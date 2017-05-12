高志綱完成千場出賽 中職專職捕手第2人

獅隊捕手高志綱，今完成千場出賽。(資料照 中央社)

獅隊捕手高志綱，賽前已經完成999場出賽，因為昨役面對中信兄弟蹲捕12局、近5小時，此役未先發，今在9局上守備，完成生涯第1000場出賽，成為中職達成千場出賽里程碑的第20人，專職捕手第二人。

高志綱賽後說：「心情老實說滿平淡的，主要是有很多人背後支持我，教練團鼓勵我，對於這個紀錄很榮幸、很開心，不過還有接下來的目標，希望球迷能夠繼續進場為我們吶喊加油。」

從2005年加盟統一獅，歷經13個球季，高志綱終於完成千場出賽，成為繼葉君璋之後，成為中職專職捕手千場出賽的第二人，對於印象深刻的比賽，高志綱表示，印象深刻的比賽很多，特別是2009年總冠軍賽蹲捕17局，還有三連霸的過程，不過最深刻的還是球迷們。

(中時電子報)