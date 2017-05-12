南韓新總統 北韓官媒史無前例報導

南韓總統選舉結束，國會第一大黨共同民主黨候選人文在寅順利當選，並隨即宣誓就職；北韓官媒在大選結果出爐兩日後，以較詳細篇幅報導文在寅當選的消息，南韓統一部指這顯示朝鮮關注韓國新政府成立情況。

北韓官方朝中社、中央電視台等均報道文在寅當選韓國總統。朝中社的報導除提及是次南韓大選候選人的姓名外，亦有報道文在寅的41%得票率，同時指出提前大選的原因是前總統「朴槿惠逆賊在傀儡政治史上犯下前所未聞的罪惡，遭南韓民眾的一致要求被彈劾罷免」。

朴槿惠2012年當選南韓總統時，北韓媒體沒有提及其名字和得票率，而朴的前任李明博當選時，北韓甚至沒有作任何報導。

(旺報)