火鍋成陸餐飲吸金王 燒烤餐廳逐漸崛起
《中國餐飲報告白皮書2017》，2016年中國餐飲行業規模達35兆元（人民幣，下同），對嗑鍋情有獨鍾，火鍋類餐飲占比高達22%。有趣的是，燒烤類則是近來大陸餐飲業中利潤最高、最賺錢的類別。大陸多元的火鍋口味，讓許多台灣食客對大陸各省的火鍋念念不忘。
大陸餐飲消費類別極為分散，有18種類型的餐飲占比不到1%，但火鍋是唯一超過2成的品項，穩坐餐飲吸金王寶座。值得一提的是，火鍋雖然是中國餐飲市場第一大品牌，但火鍋類的店家數並沒有明顯增加，甚至在北京、上海、深圳、廣州、重慶、成都等地，火鍋門市均為負增長。反而是燒烤成為近來餐飲業中利潤最高、最賺錢的類型。
另外，《2016年中國餐飲百強企業調查報告》指出，在2016年大陸餐飲百強企業中，火鍋類占比高達30.6%，其中重慶餐飲企業佔據16席，多數為火鍋連鎖企業，而五斗米、朝天門、劉一手等大陸知名火鍋品牌，更挺進全國餐飲前十，不枉重慶享有「火鍋之都」的美譽。
(旺報)
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