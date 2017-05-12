護家盟舉標語 新北遞交陳情書
新北市教育局今（12日）下午在積穗國小成立「新北市自造教育示範中心」，教育局長林奕華受邀出席，台灣全國媽媽護家護兒聯盟10多名成員到場舉標語抗議，並遞交陳情書給林奕華，他們要求加強性別議題審查，不適當教材應退出校園。
台灣全國媽媽護家護兒聯盟今（12日）連趕3處陳情，先到台北市政府、新北市政府隨後轉往新北市中和積穗國小外，高舉「同志教育混淆性別」、「性解放教育退出校園」等標語，在校門口外等待教育局長，親自遞交陳情書。
台灣全國媽媽護家護兒聯盟提出7點訴求，加強有關性別平等議題教材審查，不適當教材退出校園；賦予學校家長會全力，設置校園監督審查回報機制；多元性別不應列入107年國小課綱中；加強毒品危害宣導及禁止毒品進入校園；明文保障性別平等教育委員會的家長代表席次：強化性別平等議題的師資把關；性別友善廁所不應設置在校園。
台灣全國媽媽護家護兒聯盟梁姓團長說，他們都是孩子的爸爸媽媽，他們反對不當的教材、團體進入校園，反對讓孩子性別混淆的性別教育，另外還有許多兒童不宜的情慾探索教材以性別平等的名義混入校園。
教育局長林奕華親自接下陳情書，她一一向在場成員寒暄表示，將會把陳情書帶回研究討論。議員邱烽堯指出，有些課程內容確實不適合出現在國小教材內，相關單位應進一步研究討論。
(中時)
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