病床邊的溫柔力量 鼓勵病患勇敢對抗病魔
5月12日國際護師節，雙和醫院護理師張建文、蘇育珣充滿服務熱忱，透過贈送小禮物及自身經驗不斷鼓勵病患勇敢對抗病魔，儘管只是一個小動作，卻讓病患們感動萬分，兩人雙雙獲得醫院表揚成為優秀護理人員，將繼續在工作崗位守護民眾健康。
雙和醫院、台北醫學大學附設醫院、萬芳醫院聯合舉辦國際護師節聯合慶祝，表揚500位優秀護理人員，雙和醫院護理師張建文、蘇育珣分享自己與病患間的小故事感動不少人，更讓「白衣天使」形象深植民眾心中。
張建文說，任職護理工作超過10年，曾照顧一名國立大學生阿文（化名），突然被診斷出罹患罕見的自體免疫性疾病「急性脫髓鞘多發性神經病變」（簡稱AIDP），儘管開刀後脫離險境，仍必須面對漫長的治療與復健之路，需留院觀察住院1年。
阿文住院期間，雙方建立下濃厚感情，聽說阿文喜歡漫畫航海王，他特地訂購幾乎絕版的航海王海盜船模型，在病房團隊舉辦的慶生會中送給阿文，張建文說，「希望阿文乘著夢想的船，勇敢向前航行！」今年農曆年還受邀到阿文家中吃飯歡聚，感情宛如一家人。
蘇育珣剛踏入職場時，因壓力過大罹患嚴重胃穿孔緊急開刀，歷經8小時手術搶救，在腹部留下長達20多公分的疤痕。八仙塵爆發生時，不少傷患因傷口情緒低落，她以自身經歷分享，甚至秀出穿上比基尼照片來鼓勵塵爆病患。
雙和醫院長李飛鵬表示，護理人員除了第一線的醫療照護外，還要兼顧病人情緒與心靈，他們的奉獻與付出，是醫療過程中最溫柔穩定的力量，每一位護理人員的付出都彌足珍貴。
(中時)
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