陸興主食沙拉 健康飲食成新經濟

大陸食草族逐漸顛覆中國傳統飲食習慣，上海一年內增加百家沙拉餐飲店。沙拉餐飲業者表示，70%的食草族都是白領女性，要把沙拉推向主食的地位，就如同在跑馬拉松一樣的漫長。

「把沙拉當主食是件不可思議的事」大開沙界創始人肖羽指出，在大陸推行主食沙拉概念之初，從一開始的飽受懷疑，到現在有越來越多人願意把沙拉當做主食吃，甚至出現「食草族」，代表著沙拉正開創出大陸飲食習慣新藍海。

「健康飲食意識抬頭！」廈門作伴沙拉負責人娜姐表示，在大陸經濟快速發展下，餐餐大魚大肉成了主流的飲食習慣，而受食安、健康意識影響，「吃草」正逐漸改變現代人食的觀念。

主食沙拉在大陸餐飲市場快速崛起，沙綠輕食創始人李科透露，2015年上海沙拉店數不到50家，至2016年底就已有3、400家；外賣平台上沙拉的訂單量也從2016年的不到1%增加到2017年的5%。

(旺報)