嫁到中國祕境75年的日本太太

本名「水崎秀子」的王玉蘭。（圖／澎湃新聞網）

日本太太的簽名。（圖／澎湃新聞網）

日本太太王玉蘭（中）年輕時。（圖／澎湃新聞網）

日本電視節目有介紹嫁到世界各地的日本太太，而大陸媒體則介紹了嫁到中國大陸祕境75年的日本太太。

根據澎湃新聞的報導，在陝西省丹鳳縣，88歲的王玉蘭彎著腰，回憶過往：「不提了，不去想，一想心裡就難受。」王玉蘭覺得自己是個苦命人，嫁了四次，臉上不光彩。她做過軍官太太，當過農民老婆，沒生過孩子。除了王玉蘭，她還有一個日本名字-「水崎秀子」。

1929年，水崎秀子出生在日本福岡縣一個漁民家庭，是家中獨生女。父親在外面玩女人，母親離家出走。

1942年，13歲的水崎秀子被送到中國「偽滿洲國」長春，投靠做生意的姑姑。自此，水崎秀子再也沒見過父母。18歲時經人介紹，王玉蘭和一位軍官宗開國結婚，還送了她戒指。她很滿意，姑姑也很高興。軍官長得也很體面，兩人脾氣很溫和，都不吵架。

王玉蘭從此成了太太，這段「太太時光」是她樂意提及的。軍官逢星期天回家時，就帶她去看戲、逛街。那時她只會說簡單的中文，也教軍官說日語。

「太太時光」大概只持續了半年，軍官打仗去了。「他出發了，把我丟在家裡。」王玉蘭從此沒了丈夫的消息。「他走了，我也沒個地方去。」王玉蘭孑然一身，等不到先生回家，別人把她介紹給另一個當兵的雷國順。比起軍官，雷國順是個小兵。1949年，雷國順把王玉蘭領回陝西老家，起初把她留在商南縣城，沒敢領回村，因為他家裡還有一個老婆。跟雷國順生活大約一年後，兩人辦了離婚。

後來，有人把她介紹給村民宋治福，他比王玉蘭大一歲。宋治福父母都過世了，家裡很窮，住草房。王玉蘭還是答應了，她說宋治福也可憐，自己也可憐，兩個人在一起是沒有辦法的事。

他們結婚，沒有孩子。結婚幾年後，從別處抱養了一個2歲女嬰，起名宋秀梅。宋秀梅印象中，父母總是吵架。宋治福是個勤快人，但一個農民掙不了什麼錢。王玉蘭浪漫慣了，吃的穿的用的都要好的，喜歡在外頭串門子，宋治福看不慣。

1976年，宋治福病死了。王玉蘭只能又改嫁，嫁到了現在丹鳳縣李明堂家。李明堂喪妻十幾年，有一個13歲的兒子和18歲的女兒。

47歲的王玉蘭第一次去李家時，李明堂的弟媳婦下廚擀麵條，「來了個嫂子，長得好，心裡喜歡。」王玉蘭進了李家門，村裡人多半就把她當成自家人。王玉蘭覺得李明堂很善良，手很巧，會做木匠活，做一手好菜。這時候王玉蘭已經和陝西人沒有什麼區別。

日子安定下來，2002年王玉蘭曾經申請過回日本探親。2005年，日本厚生勞動省派人來到陝西王玉蘭家，進行了DNA取樣，確定王玉蘭為水崎秀子本人。2006年4月，時隔60多年，王玉蘭和老伴李明堂一起回到日本，見到了表姐。77歲的王玉蘭已經不會說日語了，和姐姐說話得靠翻譯。

相隔多年，太多話不知從何說起，王玉蘭渾身不自在，吃飯也不好意思，丈夫在一旁大口吃。她覺得日本沒有她容身之所，在日本待了兩個多星期後，王玉蘭選擇和丈夫回陝西。她甚至沒有留表姐的聯繫方式。

2015年，李明堂過世。王玉蘭獨自一人住在小瓦房裡，兒媳每天給她端兩次飯來，家裡人吃什麼，兒媳就給端一碗什麼來。土屋裡除了幾個空箱子，幾床厚被子，沒什麼傢俱。箱子上、鍋上落了厚厚一層灰。

2017年4月，大陸媒體報導了王玉蘭，各方關懷蜂擁而至。鄰居們七嘴八舌閒聊，跟大陸媒體說這老太太年輕時手腳快，乾乾淨淨，現在吃飯都費勁。

夕陽西沉，鄰居與記者們都回去了。王玉蘭從小板凳上慢慢地、一點點挪起身子，關上磚房的門回家休息了。

(中時電子報)