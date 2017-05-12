夜問打權》世大運大陸棄團賽 兩岸關係愈來愈冷…

本集來賓林郁方（左起）、蔡正元、王育敏、董智森。（中天提供）

兩岸關係真的愈來愈冷… 世大運大陸退團體賽，北市長柯文哲說：「大陸可能擔心台民眾太熱情才缺席」真是有瞎的說詞，今年四月他曾說：「世大運中國團一定會出事」，今大陸棄團賽成真，大專體總秘書長直呼：「沒碰過這樣的事」。是大陸不給地主台北面子？還是和兩岸緊張有關？

天理何在？ 小燈泡案法官引「兩公約」判王景玉無期！ 法官不懂裝懂以「兩公約」為藉口，只是想配合蔡政府廢死的方向？法官揣摩上意求官位穩？ 隨機冷血殺童皆免死，司法公信力何在？

殺童唯一死刑國發會民調84%贊成 民進黨不理民意？ 若「兩公約」說不能對精神病患判死？那以後殺人裝瘋賣傻就行？ 司改蔡政府喊得響，做為都反著來， 恐龍法官退場機制應先啟動，而不是總統擴權優先！一直關心少兒法的立法委員王育敏，深入分析這判決的荒謬之處。

蔡政府一年的施政施政矛盾，人民血汗錢好好花？前瞻建設以特別預算舉債8800億，林全：「前瞻舉債不會繼續增加」，但是他沒告人民這8800億的利息是每天5000萬！國家財政愈滾愈大洞，全民負擔與日俱增！前瞻軌道建設系統用國外，工人用外勞，對國內經濟何幫助？到底要圖利誰？

昨日政府宣告花百億全力反毒，但顧立雄推毒品除罪化，是那招？上任後推無核家園拚火力發電，花365億治空污，自己都不覺不矛盾？ 所有的施政，都把人民稅金亂撒，做了那一件興利利民的事？難怪最新民調滿意度跌破3成！國民黨政策會執行長蔡正元解讀蔡政府的手法，破解為什麼蔡政府執政效益這樣差的原因。

《夜問打權》，每周一到周五晚上十點，中天娛樂台第39頻道播出。

(中時電子報)