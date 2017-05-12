廣東前4月外貿總額超2兆元

中新社 12日報導，大陸海關總署廣東分署，12日公佈今年1至4月廣東外貿資料，今年前4個月，廣東省外貿進出口2.01兆元人民幣（下同），比去年同期成長13.7％，其中，民營企業進出口增勢強勁，可望超過外商投資企業規模。

資料顯示，2017年以來，廣東外貿進出口保持增速，從1月的年增7.6％，增至2月的16.2％，3月進一步提升至22.4％，4月進出口增速則降為9.5％，顯示穩中趨緩的趨勢。

2017年1至4月，廣東民營企業進出口9196.8億元，成長25.5％，占全省外貿進出口的45.7％，對全省外貿進出口成長貢獻最大，帶動全省外貿成長10.6％；同期，外商投資企業進出口9361.3億元，成長4.5％。

(工商)