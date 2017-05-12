母親節前夕 潮警分局長贈送康乃馨

母親節前夕，潮州警分局致贈康乃馨。（警方提供）

母親節前夕，潮州警分局致贈康乃馨。（警方提供）

「母愛猶如天上月，親情可比雪中松」！光輝的5月是感恩母親辛勞的重要時刻！潮州警分局長蘇玉坪在母親節前夕，分送康乃馨祝福所有同仁母親節快樂，希望將這份心意，傳送給每一位同仁，並將祝福帶回家與家人一同分享，讓整個潮州分局洋溢在溫馨歡樂中。

分局長蘇玉坪表示，分局女性同仁平日不僅身兼母職，更能堅守崗位，除工作上有優異的表現外，在家庭生活亦能妥適兼顧，讓同仁無後顧之憂，充分表現女性堅強的一面與才華，值得全體同仁致敬。

另外，蘇玉坪在母親節這特別的日子前夕，也藉由一朵康乃馨，衷心的向潮州分局志工中隊長張陳桂寶及所帶領的志工團隊表達祝福與感謝，感恩志工媽媽們長久以來對本分局同仁無微不至的照顧以及無私的奉獻。

同時蘇分局長亦提醒同仁對母愛及親情能有多一份關懷和珍惜，並祝福所屬同仁、警眷及全天下的母親，母親節快樂！

(中時)