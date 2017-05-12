北港媽祖悠遊卡 筊杯決定再發行1萬3千張
「北港媽祖悠遊卡」4月12日發行1萬張，因為裡面內附過爐加持的朝天宮特有「平安符」，上市三天內銷售一空，為了讓更多民眾得到保佑，悠遊卡公司決定再發行，在許多信眾的見證下，悠遊卡公司董事長林向愷和北港朝天宮董事長蔡咏鍀，12日在北港朝天宮筊杯請示媽祖，結果請示到再發行1萬3千時，媽祖給了3個聖杯。
悠遊卡公司表示，遵從媽祖決定，加印的卡將於6月7日上市，在四大超商都買得到，請信眾們耐心等待。
悠遊卡公司配合一年一度的重大盛典，推出丁酉年媽祖生紀念版的「北港媽祖悠遊卡」，內附過爐加持的朝天宮特有「平安符」，讓沒辦法到場迎媽祖的朋友們，也能一同擁有媽祖護持。
「北港媽祖悠遊卡」在4月12日發行後1萬張後就已經銷售完畢，讓很多買不到的民眾相當失望。為了不讓「北港媽」信眾們失望，都能擁有媽祖神力護佑的悠遊卡，因此筊杯，向北港媽請示追加的數量。
林向愷表示，悠遊卡不但可以搭車，在超商和許多店家都能快速付費使用，回朝天宮拜拜添購香油也能在機器上直接付款，是非常方便的支付工具。這次追加的版面為媽祖生的紀念卡是以「北港媽祖」尊嚴慈祥的神像做版面，閃耀晶亮的版面象徵媽祖慈愛、神力遠播，添上平安符的加持，隨身攜帶在身上，出入保平安，時時得到媽祖護佑。
北港朝天宮起源於清朝康熙年間，歷史悠久、古樸靈驗，信眾遍布全台及世界各地，是許多民眾心靈寄託與信仰的中心。宗教信仰一直是人們內心重要的一環，希望擁有「北港媽祖」悠遊卡的信眾們都能在媽祖的保佑下，享受到悠遊卡於全台各地的便利使用環境。
(工商)
關鍵字：北港媽祖悠遊卡
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