台灣行動菩薩助學協會 為助學童到遊樂園夢

歌手許景淳（中）和南投布農族孩子，將在台中國家歌劇院表演「愛的力量音樂會」，麗寶樂園也響應公益。（盧金足攝）

參與南投原住民學童圓夢行動，麗寶樂園與台灣行動菩薩助學協會合作推動「圓夢人捐款計畫」。（盧金足攝）

台灣行動菩薩助學協會為來自南投的原住民孩子圓夢，與歌手許景淳（中）一起站上台中國家歌劇院唱出天籟之聲。（盧金足攝）

來自南投的原住民學童將與歌手許景淳站上台中國家歌劇院演出，台灣行動菩薩助學協會12日與麗寶樂園推動「圓夢人捐款計畫」，捐款人可獲1張演唱會門票，及2張麗寶樂園門票，其中1張給捐款人，另1張贊助受助童，受助童如提出行善卡，還能搭乘麗寶樂園「天空之夢」摩天輪。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳志聲表示，探訪受助童時發現，助學的孩子有95％以上沒有到過遊樂園，渴望也能像電視所看到的一樣，坐在旋轉木馬，搭上雲霄飛車，一圓自己的童話夢想。

「幫助孩子完成夢想！」台灣行動菩薩助學協會秘書長游金洲指出，南投縣仁愛國中及民和國中小朋友天籟歌聲令人驚艷，但對登上台中國家歌劇院是遙不可及的夢，在許景淳向歌劇院提出演出企畫後，願力帶來助力，將演出與原住民小孩共同演出的音樂劇。

麗寶樂園副總經理王永豪說，捐1次款，做3項公益，包括個人可到台中國家歌劇院欣賞許景淳個人演唱及與原住民孩子的演出，還可以到麗寶樂園玩樂。

「搭上去像在天空中飛翔！」王永豪表示，受助童雖因弱勢獲援助，但也能有助人的機會，鼓勵受助童以自己幫助人的過程寫在行善卡，持行善卡即能搭乘台中麗寶樂園渡假區，全球前10大、台灣最大的摩天輪「天空之夢Sky Dream」，轉動一圈25分鐘，海拔總高度384公尺台灣新地標，帶給小朋友難忘的回憶。

許景淳今年出道30年，自己是霧峰人，她透露將演唱《天頂的月娘啊》等歌曲，強調這是場愛、音樂、正能量的音樂會。

陳志聲說，原住民小朋友歌聲和舞蹈才華令人感動，協會與麗寶樂園、捐款人激出火花，匯集各方愛的力量，12月9日舉行「到麗寶尋夢相見歡嘉年華會」，實現1150名受助童到遊樂園的夢想。

(中時)