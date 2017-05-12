《時來運轉》尤文前進羅馬 不輸就創6連霸

尤文圖斯日前淘汰摩納哥，殺入歐冠決賽，全隊賽後躍起慶祝。（美聯社資料照）

剛在歐冠取得決賽門票的「斑馬軍團」尤文圖斯，台灣時間15日凌晨將前進義大利首都，於奧林匹克體育場迎戰「狼軍」AS羅馬。尤文目前領先老二羅馬7分，此役不敗就能提前封王，締造空前的義甲6連霸紀錄，《Eleven Sports》將直播這場精彩好戲。

尤文周間甫於歐冠4強淘汰法甲摩納哥，要成為史上第2支囊括國內聯賽、盃賽與歐冠「三冠王」的義大利球隊，也進入最後考驗階段。15日在義甲踢完羅馬，3天後他們要再度造訪奧林匹克體育場，與「藍鷹軍團」拉齊歐爭奪義大利盃冠軍，最後則是在6月4日前進威爾斯的千禧球場，與西甲豪門皇家馬德里爭奪歐冠金盃。

尤文近來賽程無比密集，但他們的板凳深度也是義甲之最。義甲剩下最後3輪，尤文只要1場和局就能封王，儘管不想夜長夢多，但在國內聯賽的實質壓力也不大，最後階段不要出現重大傷情，影響義大利盃與歐冠決賽即可。

羅馬阻止尤文封王的機會不大，但捍衛攸關下季歐冠32強直接門票的老二位置，則勢在必得。目前羅馬只領先第3名的拿坡里1分，本輪就算不能搞砸尤文的蜂王派對，至少也得在主場保住1分。

本季進27球暫居義甲首位的羅馬前鋒傑柯，因小腿拉傷無緣對尤文之戰。（美聯社資料照）

尤文近來頻繁出賽，但主要傷兵只有大腿輕微拉傷的德國國腳凱迪拉（Sami Khedira），反倒是羅馬上周雖以4比1大勝AC米蘭，暫居義甲進球王的前鋒傑柯（Edin Dzeko）卻拉傷小腿，比利時中場奈戈蘭（Radja Nainggolan）小腿瘀傷，出賽仍有變數，荷蘭防守中場史卓特曼（Kevin Strootman）仍在禁賽，確定缺席，對狼軍戰力都有相當影響。

羅馬上季曾在主場2比1擊敗尤文，但當時攻入致勝球的中場球星皮亞尼奇（Miralem Pjanic），去年夏天已被賣給尤文。尤文也是羅馬教頭史帕雷提（Luciano Spalletti）最不喜歡遭遇的對手，生涯對戰22次僅獲1勝，吞下18敗。

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尤文與羅馬此役各有優劣勢，尤文陣容完整士氣也高，但顧及3天後的義大利盃決賽，勢必保留部分主力；羅馬擁有主場優勢，要捍衛老二位置勢必精銳盡出，偏偏就是少了幾名精銳主力。

根據台灣運彩所開出的不讓分盤，此役局面幾乎是五五波。然而羅馬少了本季攻入27球的傑柯，要贏尤文的難度很高。而尤文不輸也能封王，羅馬也需要分數進帳，和局是個雙方都能接受的結果，賠率3.00也頗具吸引力，可供彩迷參考。

(中時電子報)