深夜買醉砸車…綠帽夫仍護白百何：一日夫妻百日恩

陳羽凡坦承2年前與白百何離婚。(取自新浪娛樂)

陳羽凡回應砸車事件。(取自陳羽凡微博)

白百何前夫陳羽凡日前深夜買醉遇狗仔，雙方起衝突，陳羽凡不只當場揮棒砸破狗仔車窗，還醉吼「家醜不外揚，理解一下行嗎，讓我還說甚麼呀」、「我甚麼都沒做，綠帽子戴成了這樣……」陳羽凡今（12日）晚首度對砸車事件回應：「一日夫妻百日恩，不能攜手白頭，榮辱仍將與共。」白百何用情至深令網友驚嘆不已。

陳羽凡今晚首度在微博針對砸車事件回應，「對於惡意的侵犯，第一次忍叫理解，第二次忍叫包容，第三次忍叫懦弱，第四次叫無能。我尊重每一份職業，尊重每一個人，也希望大家彼此之間能多一份善意。」

同時他也提及前妻白百何，「一日夫妻百日恩，不能攜手白頭，榮辱仍將與共。感謝所有擔心並給予聲援和鼓勵的朋友！」更直指狗仔偽造證據、誇大事實，「當時我只揮了一杆，杆頭就斷在了車內，而聲明中使用的圖，反光鏡處的洞（拍圖時還放在前景處）請問這是我砸的嗎？那又是為什麼呢？當時我讓你報警你不報，睡醒了又要去，那也不用再補一大點的吧？」

早前白百何被直擊在泰國偷情小鮮肉，令陳羽凡不得已驚爆2年前與白百何協議離婚，為了保護兒子才未公開消息，同時也宣布無限期退出娛樂圈。

(中時電子報)