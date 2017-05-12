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巴基斯坦參議院副主席車隊遇襲 25死35傷

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巴基斯坦自殺炸彈攻擊
巴基斯坦警方正在遭到自殺炸彈攻擊的車隊旁警戒，這次恐怖攻擊已造成至少25人死亡。（圖／美聯社）
巴基斯坦自殺炸彈攻擊
巴基斯坦參議院副主席因一搭乘自已的座車，在自殺炸彈攻擊中逃過一刧，僅受到輕傷。圖為這次恐怖攻擊中受傷的隨行人員。（圖／美聯社）

巴基斯坦參議院副主席海德里(Abdul Ghafoor Haideri)的車隊遭遇炸彈襲擊，目前已導致25死、35傷，海德里本人僅受輕傷。伊斯蘭國已承認為此次恐怖攻擊負責。

據當地媒體報導，12日下午巴國參院副主席海德里的車隊在俾路支省(Baluchistan)默斯東(Mastung)地區遭炸彈襲擊，已至少造成25人死亡，受傷的35人中有10人傷勢嚴重。

警方消息說，爆炸發生時海德里因未乘坐自己的汽車而躲過一劫，僅受到輕傷，其助理和司機皆已罹難。警方認為這極可能是一次自殺炸彈攻擊。

路透報導，極端組織伊斯蘭國已宣稱，此一事件是由該組織人員穿著炸彈背心進行自殺式攻擊造成。

(中時電子報)

關鍵字：自殺炸彈車隊伊斯蘭國炸彈背心
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