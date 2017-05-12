美國、日本、韓國、北韓4國代表將齊聚北京一帶一路論壇

綜合外媒報導， 「一帶一路」國際合作高峰論壇豋場前夕，美國宣布將派代表團出席「一帶一路」高峰論壇，而白宮最高級別亞洲事務專家博明（Matthew Pottinger）可望擔任團長一職；韓國也隨之表明跟進。正值朝鮮半島局勢緊張之際，美國、日本、韓國、北韓4國代表齊聚論壇，引發關注。

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