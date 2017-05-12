中國人行：把降低企業槓桿率作為重中之重

華爾街見聞報導，中國人民銀行表示，要穩步推動債券市場雙向開放，給境外發行人和投資人創造更加友好、便利的制度環境。並進一步完善人民幣匯率市場化形成機制，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

人行強調，支援人民幣在跨境貿易和投資中的使用，積極發揮本幣在「一帶一路」建設中的作用。繼續深化大型商業銀行和其他大型金融企業改革。嚴格執行差別化信貸政策，限制信貸流向投資投機性購房。加強宏觀審慎管理，有效防範跨行業、跨市場的交叉性金融風險。

同時，在控制總槓桿率的前提下，把降低企業槓桿率作為重中之重，支持市場化法治化債轉股。

(工商)