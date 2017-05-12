川普最新說法 開除調查局長柯米 是因為他愛出風頭
美國總統川普(Donald Trump)美東時間9日（周二）迅速開除了美國聯邦調查局（FBI）局長柯米(James Comey)，根據川普的信件指出，「司法部長和副部長的建議將你解雇，我也接受建議，認為你無法有效領導FBI」。而在美東時間11日（周四）川普的最新說法是，柯米「愛出風頭」、「喜歡炫耀自己」，「我本來就要炒掉柯米，這是我的決定」。
根據紐約時報的報導，川普在接受NBC新聞的採訪時表示，「FBI自從去年以來就一直處於混亂狀態」，這似乎是指FBI處理希拉蕊的方式存在爭議，而且「一直沒有恢復」。川普明確表示了他對柯米的個人反感，「他愛出風頭」、「他喜歡炫耀自己。」
白宮之前曾經說，正是由於司法部長和副部長提出解僱柯米的建議，川普才這麼做的。川普簽名的解僱信聲稱，他是按照部屬的建議行事的。
但川普在接受NBC新聞的採訪時表示，司法部的意見並非關鍵。川普說，「我本來就要炒掉柯米，這是我的決定。無論司法部有沒有提出建議，我都要炒掉柯米。」
川普的說法，是白宮對此事態度的最新轉變。
(中時電子報)
關鍵字：川普
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