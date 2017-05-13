郭晶晶湊足「好」字 霍啟剛一句話曝露她在家的地位

女星、女名人多有嫁入豪門之例，但像郭晶晶這樣幸福的，乃是少數。(翻攝自新浪娛樂)

對於一個想結婚成家的女性來說，誰不希望牽手的另一半條件一等一，事業成功、家財萬貫，最好個性體貼溫柔，重點是願意寵愛老婆，而演藝圈女明星或是知名 女性，常有跟富家子弟結為連理的案例，然不是人人都能像童話一樣幸福快樂，豪門婚姻經營失敗者大有人在，而中國體壇傳奇郭晶晶，卻是其中少數豪門生活完美的案例，近日剛添二寶的她，從與霍啟剛交往時便超得寵，至於婚後的地位？老公一句話說明一切。

霍啟剛形容郭晶晶是「寶藏」，每次都以超級粉絲的姿態現身支持她。(翻攝自新浪娛樂)

郭晶晶出身普通家庭，唯一不同的，是她從7歲開始就專心致志練習跳水，11歲時進入國家代表隊，15歲便代表中國參加奧運，19歲時開始她的奪牌之旅，之後在跳水領域蟬聯多屆世界冠軍，贏得「跳水皇后」美稱，當年，郭晶晶聲名遠播，吸引香港富二代霍啟剛注意，然郭晶晶並未「見錢眼開」，讓霍啟剛整整追了一年，才開始交往，霍啟剛曾說過，他一開始喜歡女友的堅強與冠軍光環，相處下來卻深深被郭晶晶的沉穩與高EQ吸引，直呼女友是個「寶藏」，這樣的特質讓霍啟剛一個公子哥兒變成了頭號粉絲，每每郭晶晶比賽，總能在現場看見男友扛著大砲相機趴趴走的身影。

郭晶晶婚後以家庭為重，鮮少曝光，直到日前上實境節目，才稍微透露了夫妻倆的低調生活。(翻攝自新浪娛樂)

郭晶晶與霍啟剛相戀7年，彼此的感情與人品經過時間的考驗，她在2009年開始休長假，隔1年多後因健康因素申請退役，2012年與霍啟剛完婚，看得兩人的結合成了體壇、政壇、商界甚至演藝圈的關注焦點，而這場三天花費3千萬婚禮，也足見霍家對這位金牌媳婦的滿意程度，隔年郭晶晶即為霍家添第四代嫡孫，生下大兒子霍中曦，郭晶晶退役後重心幾乎都放在家庭，相當少在外拋頭露面，直到之前夫妻倆受邀上實境節目，才稍微曝光了私下甜蜜低調的生活。

郭晶晶嫁入豪門，從未改變自身踏實的本質，吃穿用度仍然相當簡單不揮霍，從不過度彰顯自己豪門媳婦的身分，而在大兒子出生後5年，今年4月12日，霍啟剛才在老婆即將臨盆之際，證實了35歲的郭晶晶懷上第二胎，並表示平時一家子生活低調，因此一直沒公布喜訊，盼外界理解，同時公開肚裡寶貝是個全家都期盼的女孩，同月24日，郭晶晶順產，湊足了「好」字，引發外界一波討論潮，好奇為何郭晶晶要隔這麼多年，才再生育第二胎？沒想到老公的回應，意外曝光了郭晶晶在家的地位。

郭晶晶婚後1年才生子，又考量了3年才生二寶，一切都是夫家以她的健康為重。(翻攝自微博)

霍啟剛日前接受訪談，談及老婆退役一年才決定懷孕生子，又3年後才考慮再生個二寶，這都是因為「(郭晶晶)身體健康才是最重要的」，且公婆對媳婦只有關心，但從不給她「多子多孫多福氣」的壓力，足見郭晶晶不僅有老公疼，連在霍家，都是相當受到疼愛的。

(專題報導)