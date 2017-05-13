Janet挺肚按摩挨轟 六月、隋棠養胎不養肉也被圍剿
女星Janet（謝怡芬）和混血老公George結婚2年多，小倆口常因工作分隔兩地，日前Janet終曬喜訊，宣布肚皮有喜，懷首胎的Janet不時會秀出孕肚，分享懷孕喜悅，不過她日前曬按摩照時，卻遭正義魔人盯上，網友紛紛留言提醒孕婦不能按摩，甚至還有人直接用英文提醒，對此，Janet也貼出按摩與懷孕的連結，像是要粉絲不要太擔心。
其實不只Janet，演藝圈中不少女星懷孕期間，一舉一動都被放大檢視，其中名模隋棠、女星六月都曾被盯上，由於六月、隋棠在懷孕期間，只胖孕肚、四肢依舊纖細，還因此被點名「養胎不養肉」錯誤示範，不過兩人事後都在臉書發文喊冤，六月強調從來沒有鼓吹節食，而是正確、均衡飲食，並指出，母體健康，小朋友才會健康。而隋棠則透露她懷孕時共胖了13公斤，更從來沒提倡懷孕要瘦身。
女子天團SHE成員Ella（陳嘉樺）在懷孕期間，曬出和狗女兒「布丁」同床照，也曾引發熱議，當時Ella肚懷「勁寶」，身旁有老公和愛犬，另類的一家四口合照相當溫，但卻遭部分網友直指孕婦不宜和小狗同床，對此，Ella高EQ回應：「布丁是勁寶的姊姊，也是我們的第一個寶貝，我們一家人都感謝大家的祝福」。
女神林心如在懷孕期間也曾被眼尖網友發現，合照手拿酒杯，遭質疑孕婦不該喝酒，對此，她意有所指在臉書發文「海邊人好多」，下一回林心如則是手拿鮮花拍照，徐若瑄還留言：「不能拿酒杯的日子」，引發林心如貼出大笑圖回應。
(專題報導)
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