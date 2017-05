「平民天后」徐懷鈺昔縱橫歌壇 專輯百萬銷量無人能及

「平民天后」徐懷鈺,首張專輯就創下百萬銷量紀錄。(圖/本報系資料照)

徐懷鈺在家陽台曬衣服哼唱歌曲,被音樂製作人助理發掘引薦進滾石唱片,首張個人專輯銷量就高達百萬張,奠定在歌壇的不敗地位,還被封為「平民天后」,由於翻唱多首韓文舞曲走紅,也讓90年代歌壇掀起「韓流」旋風,讓許多韓國歌手像是酷龍、H.O.T. 、S.E.S等接連走紅,不過後來傳出大頭症、難搞等負面新聞,慘遭唱片公司冷凍,便改往轉戰戲劇圈以及大陸另謀出路,演藝事業可說跌至谷底。

2007年加入擎天唱片公司,並推出第六張專輯《Bad Girl》,徐懷鈺力圖再戰歌壇,未料聲勢不若以往,唱片僅賣出近萬張,遠赴大陸商演先爆陪酒等負面新聞,接著又與經紀公司撕破臉,讓她自願當起律師助理,試圖為自身合約糾紛解套,所幸歌壇大哥大余天出手相助,安排她上「豬哥會社」並藉機宣布正式復出。

2015年不僅加盟綜藝教母葛福鴻「天喜娛樂」,又簽進新唱片公司「發現音樂」,當時舉辦的出演唱會,千張門票創下秒殺紀錄,也讓人見證「平民天后」徐懷鈺氣勢仍銳不可擋,接著還陸續推出單曲及網路實境秀,由於不甘被嘲笑是「ㄈㄈ尺」,公司卡量她的心情節目隨之停播,接著又和唱片公司鬧翻,近千萬企劃費全數泡湯,讓她演藝之路再度遭逢難關,不過滾石時期創下的輝煌時代,仍讓眾多歌手望塵莫及。

徐懷鈺《飛起來》MV。(影片/滾石唱片)

《飛起來》,徐懷鈺首戰歌壇第一首單曲,粉絲也是從這首歌開始認識她,當時沖天炮頭造型相當前衛,正好凸顯其古靈精怪的個性,歌曲主要描述情竇初開小女孩的心情,「狂戀你的滋味是全世界最美妙,要從背後緊緊將你擁抱」,由當時年僅19歲的徐懷鈺口中唱出,更是格外有味道,由於歌曲得一氣呵成唱完,也讓人見識到雖然包裝成偶像歌手,但唱功不容小覷。

徐懷鈺《妙妙妙》MV。(影片/滾石唱片)

《妙妙妙》,可說是鈺迷心中最經典歌曲,徐懷鈺在這首歌依舊大展快嘴唱功,尤其副歌歌詞洗腦功力一絕,「妙妙妙,我想叫叫叫,整個世界只聽見我的心在跳,路人不重要,小狗汪汪叫,還在傻笑忘記你已經走掉,周圍出現好多的氣泡,裡面寫著我的感覺,就是妙妙妙」,讓人聽一遍就能朗朗上口,尤其搭上淺顯易懂的舞步,也成為KTV必點嗨歌。

徐懷鈺《我是女生》MV。(影片/滾石唱片)

《我是女生》,這首歌主要走輕快、可愛路線,歌詞中描述女生自然不做作的性格,「我是女生,漂亮的女生,我是女生,愛哭的女生,我是女生,奇怪的女生」,不過被男生追求時仍保有矜持,「你不要這樣的看著我,我的臉會變成紅蘋果」,但出道多年的徐懷鈺,覺得歌詞已不符合自己的輕熟女年紀,因此演唱時會特地將歌詞改為《我是女神》。

徐懷鈺《愛像一場重感冒》MV。(影片/滾石唱片)

《愛像一場重感冒》,徐懷鈺出道的第一首虐心抒情歌,當時年僅19歲的徐懷鈺,必須揣摩失戀女子的心境,唱出超乎原有年齡該有的心情,可說所屬不易,其中最後一段副歌「倒數三秒,我會開始努力把你忘掉」,聲嘶力竭的飆高音唱出,更讓人覺得痛徹心扉。

徐懷鈺《向前衝》MV。(影片/滾石唱片)

《向前衝》,徐懷鈺第二張專輯首波主打,動感活潑的曲風,不僅成為當年國中小運動會必跳歌曲,也是大專院校啦啦隊的指定曲,尤其間奏集體高喊「Y-U-K-I Y-U-K-I YUKI」,更增添這首歌氣勢。

徐懷鈺《怪獸》MV。(影片/滾石唱片)

《怪獸》,讓人一聽就難忘的歌詞,「有怪獸,有怪獸,有怪獸,纏著我,有怪獸,大怪獸,醜怪獸,黏著我」,當年這首歌也成為幼稚園界必學神曲,徐懷鈺更憑這首歌順利打進兒童市場,即便MV到2012年才上傳到影音平台,點閱率也迅速突破百萬,說是七八年級生懷念金曲一點也不為過。

徐懷鈺《Call Me》MV。(影片/滾石唱片)

《Call Me》,徐懷鈺此張專輯大量翻唱韓國舞曲,也讓台灣樂壇掀起首波「韓流」,而副歌「Call Me call Me, Come Come Give A Call」,因為發音接近藝人「康康」,便常用在綜藝節目當梗,也讓這首歌令人印象深刻。

徐懷鈺《失戀布丁》MV。(影片/滾石唱片)

《失戀布丁》,徐懷鈺首次嘗試偏輕搖滾曲風的歌曲,歌詞內容主要描寫對情感不服輸的精神,「哭就哭了,才不怕你看輕,我的自尊像鑽石一樣新」,甚至微微透露些許倔強意味,不難 讓人回想到往昔純純的愛戀,但當時卻未被選作主打歌,可說讓粉絲大感惋惜。

徐懷鈺《分飛》MV。(影片/滾石唱片)

《分飛》,收錄於徐懷鈺轉型後的《Love》專輯,該專輯被樂評譽為演唱生涯的顛峰之作,其中陳國華為她量身打造的「分飛」,歌詞寫道「雨分飛,飛在天空裡是我的眼淚,淚低垂,垂在手心裡是你的餘味」,展現出徐懷鈺對於情感成熟的味道,也是歷年少數中國風的歌曲,雖然傳唱度極高,但卻未收錄為主打歌,也讓粉絲百思不得其解。

徐懷鈺《只想被你愛》MV。(影片/滾石唱片)

《只想被你愛》,收錄在加盟滾石旗下魔岩唱片的《Miss Right》專輯,當時為了幫她打造新的定位,找來林暐哲及陳珊妮幫她製作專輯,也徹底推翻早期「翻唱韓文歌」的印象,不過由於曲風過於前衛,在當時市場沒引起過大迴響,不過《只想被你愛》這首歌,算是專輯中少數維持「芭樂歌」曲風的歌曲,算是後期歌迷較有印象的歌。

(專題報導)