「平民天后」徐懷鈺昔縱橫歌壇 專輯百萬銷量無人能及

「平民天后」徐懷鈺，首張專輯就創下百萬銷量紀錄。(圖/本報系資料照)

徐懷鈺在家陽台曬衣服哼唱歌曲，被音樂製作人助理發掘引薦進滾石唱片，首張個人專輯銷量就高達百萬張，奠定在歌壇的不敗地位，還被封為「平民天后」，由於翻唱多首韓文舞曲走紅，也讓90年代歌壇掀起「韓流」旋風，讓許多韓國歌手像是酷龍、H.O.T. 、S.E.S等接連走紅，不過後來傳出大頭症、難搞等負面新聞，慘遭唱片公司冷凍，便改往轉戰戲劇圈以及大陸另謀出路，演藝事業可說跌至谷底。

2007年加入擎天唱片公司，並推出第六張專輯《Bad Girl》，徐懷鈺力圖再戰歌壇，未料聲勢不若以往，唱片僅賣出近萬張，遠赴大陸商演先爆陪酒等負面新聞，接著又與經紀公司撕破臉，讓她自願當起律師助理，試圖為自身合約糾紛解套，所幸歌壇大哥大余天出手相助，安排她上「豬哥會社」並藉機宣布正式復出。

2015年不僅加盟綜藝教母葛福鴻「天喜娛樂」，又簽進新唱片公司「發現音樂」，當時舉辦的出演唱會，千張門票創下秒殺紀錄，也讓人見證「平民天后」徐懷鈺氣勢仍銳不可擋，接著還陸續推出單曲及網路實境秀，由於不甘被嘲笑是「ㄈㄈ尺」，公司卡量她的心情節目隨之停播，接著又和唱片公司鬧翻，近千萬企劃費全數泡湯，讓她演藝之路再度遭逢難關，不過滾石時期創下的輝煌時代，仍讓眾多歌手望塵莫及。

徐懷鈺《飛起來》MV。(影片/滾石唱片)

《飛起來》，徐懷鈺首戰歌壇第一首單曲，粉絲也是從這首歌開始認識她，當時沖天炮頭造型相當前衛，正好凸顯其古靈精怪的個性，歌曲主要描述情竇初開小女孩的心情，「狂戀你的滋味是全世界最美妙，要從背後緊緊將你擁抱」，由當時年僅19歲的徐懷鈺口中唱出，更是格外有味道，由於歌曲得一氣呵成唱完，也讓人見識到雖然包裝成偶像歌手，但唱功不容小覷。

徐懷鈺《妙妙妙》MV。(影片/滾石唱片)

《妙妙妙》，可說是鈺迷心中最經典歌曲，徐懷鈺在這首歌依舊大展快嘴唱功，尤其副歌歌詞洗腦功力一絕，「妙妙妙，我想叫叫叫，整個世界只聽見我的心在跳，路人不重要，小狗汪汪叫，還在傻笑忘記你已經走掉，周圍出現好多的氣泡，裡面寫著我的感覺，就是妙妙妙」，讓人聽一遍就能朗朗上口，尤其搭上淺顯易懂的舞步，也成為KTV必點嗨歌。

徐懷鈺《我是女生》MV。(影片/滾石唱片)

《我是女生》，這首歌主要走輕快、可愛路線，歌詞中描述女生自然不做作的性格，「我是女生，漂亮的女生，我是女生，愛哭的女生，我是女生，奇怪的女生」，不過被男生追求時仍保有矜持，「你不要這樣的看著我，我的臉會變成紅蘋果」，但出道多年的徐懷鈺，覺得歌詞已不符合自己的輕熟女年紀，因此演唱時會特地將歌詞改為《我是女神》。

徐懷鈺《愛像一場重感冒》MV。(影片/滾石唱片)

《愛像一場重感冒》，徐懷鈺出道的第一首虐心抒情歌，當時年僅19歲的徐懷鈺，必須揣摩失戀女子的心境，唱出超乎原有年齡該有的心情，可說所屬不易，其中最後一段副歌「倒數三秒，我會開始努力把你忘掉」，聲嘶力竭的飆高音唱出，更讓人覺得痛徹心扉。

徐懷鈺《向前衝》MV。(影片/滾石唱片)

《向前衝》，徐懷鈺第二張專輯首波主打，動感活潑的曲風，不僅成為當年國中小運動會必跳歌曲，也是大專院校啦啦隊的指定曲，尤其間奏集體高喊「Y-U-K-I Y-U-K-I YUKI」，更增添這首歌氣勢。

徐懷鈺《怪獸》MV。(影片/滾石唱片)

《怪獸》，讓人一聽就難忘的歌詞，「有怪獸，有怪獸，有怪獸，纏著我，有怪獸，大怪獸，醜怪獸，黏著我」，當年這首歌也成為幼稚園界必學神曲，徐懷鈺更憑這首歌順利打進兒童市場，即便MV到2012年才上傳到影音平台，點閱率也迅速突破百萬，說是七八年級生懷念金曲一點也不為過。

徐懷鈺《Call Me》MV。(影片/滾石唱片)

《Call Me》，徐懷鈺此張專輯大量翻唱韓國舞曲，也讓台灣樂壇掀起首波「韓流」，而副歌「Call Me call Me, Come Come Give A Call」，因為發音接近藝人「康康」，便常用在綜藝節目當梗，也讓這首歌令人印象深刻。

徐懷鈺《失戀布丁》MV。(影片/滾石唱片)

《失戀布丁》，徐懷鈺首次嘗試偏輕搖滾曲風的歌曲，歌詞內容主要描寫對情感不服輸的精神，「哭就哭了，才不怕你看輕，我的自尊像鑽石一樣新」，甚至微微透露些許倔強意味，不難 讓人回想到往昔純純的愛戀，但當時卻未被選作主打歌，可說讓粉絲大感惋惜。

徐懷鈺《分飛》MV。(影片/滾石唱片)

《分飛》，收錄於徐懷鈺轉型後的《Love》專輯，該專輯被樂評譽為演唱生涯的顛峰之作，其中陳國華為她量身打造的「分飛」，歌詞寫道「雨分飛，飛在天空裡是我的眼淚，淚低垂，垂在手心裡是你的餘味」，展現出徐懷鈺對於情感成熟的味道，也是歷年少數中國風的歌曲，雖然傳唱度極高，但卻未收錄為主打歌，也讓粉絲百思不得其解。

徐懷鈺《只想被你愛》MV。(影片/滾石唱片)

《只想被你愛》，收錄在加盟滾石旗下魔岩唱片的《Miss Right》專輯，當時為了幫她打造新的定位，找來林暐哲及陳珊妮幫她製作專輯，也徹底推翻早期「翻唱韓文歌」的印象，不過由於曲風過於前衛，在當時市場沒引起過大迴響，不過《只想被你愛》這首歌，算是專輯中少數維持「芭樂歌」曲風的歌曲，算是後期歌迷較有印象的歌。

(專題報導)