《通靈少女》爆紅！這些靈媒其實也很強大
郭書瑤（瑤瑤）主演的《通靈少女》在台爆紅，連帶原型人物索非亞也爆紅，更因此引發不少爭議，但其實這也不是第一次靈媒的故事被搬上大銀幕，過去外國也有不少電影是以靈媒的主軸去寫，同樣都很有話題。
郭書瑤在《通靈少女》中主演的角色是根據真實人物索非亞而來，這齣戲的爆紅，也讓索非亞近期成為各大媒體追訪的對象，她甚至還因此出書分享自己的通靈經驗，無奈卻引起命理老師江伯樂的質疑，就連索非亞的師妹、師父都跳出來批她功夫沒學好、只想賺錢等，引起不小爭議。
不過靈媒的故事被搬上螢幕的不少，近來最廣為人知的莫過於「華倫夫婦」，她在《厲陰宅》中驅魔過程堪稱讓人看了毛骨悚然，夫婦倆收藏許多邪靈物品的博物館更是一炮而紅，甚至衍伸出「鬼娃」安娜貝爾的故事，華倫夫婦驅魔的實錄，屢被搬上大銀幕。
除此之外，被視為招魂先驅的美國「福斯三姊妹」的故事，也被翻拍成為電影《通靈美人》，更找來娜塔莉波曼飾演這位很具爭議的人物，過去還傳出曾有歐洲富豪找上三姊妹，拜託其中一位到歐洲化身當他「已死去的妻子」，讓她們的故事廣為流傳，儘管有些極具爭議，但福斯三姊妹還是很受討論。
(中時電子報)
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