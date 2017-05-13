《兩岸星期人物》全球中國學生的精神食糧 老干媽創始人陶華碧

大陸知名的「老干媽」辣椒醬創辦人陶華碧。（圖/新華社）

對於遠赴海外的台灣留學生而言，沙茶醬和大同電鍋是必備的兩項物品；然而對大陸留學生來說，一罐「老干媽」辣椒醬，勝過千萬食物，只要有它，再無味的食物都能瞬間成為家鄉美食。究竟這罐看似平淡無奇的辣椒醬，為何會如此嗆紅？而一手創立的那位「老干媽」陶華碧，究竟又是何方人物，都將在本文中一一揭密。

現年69歲的創始人陶華碧，來自貴州湄潭縣的貧苦農村，42歲那年才自己開了間小涼粉餐館維生，因為長年協助當地貧苦學生，讓許多學生暱稱她為「老乾媽」。不久之後，館內自製的辣椒醬無意間取代主食，開始風靡當地與周邊地區。1996年當地政府鼓勵下，與虧損多年的貴陽第二玻璃廠合作下，從一個不被經銷商與物流認可的小工廠，陶本人親自的推銷，逐步站穩在貴州的口碑並打開大陸全國市場。這個外包裝很普通的辣椒醬，憑藉著好吃的味道與樸實的價格，擄獲全大陸與海外流學生的胃，讓陶華碧成為「中國最火辣」的女性。

遠征至澳洲超市的老干媽辣椒醬。（圖/新華社）

老干媽位於廣東省的製作工廠內部。（圖/新華社）

出名之後，從1997年開始，仿冒老干媽的產品多達4、50種，陶華碧為查明仿冒來源，派出一批批的搜查人員前往貴州、湖南、四川、陝西、甘肅等地，就是為了揪出罪魁禍首。其中與湖南華越食品公司的商標爭奪戰，更是攸關陶華碧與老干媽存續。經過近5年馬拉松式的法律訴訟，陶華碧最終拿回「老干媽」的商標使用權。

2012年前往北京人民大會堂，出席全國人大會議的陶華碧（圖右）。（圖/中新社）

陶華碧於1996年從一個小工廠開始做起，逐步擴大版圖、加上玻璃廠協助，並借助網路時代的推波助瀾，在15年之間，讓老干媽辣椒醬產值爆增80倍，並開始走向國際市場。如今成為業界第一，產品總產值超過40億人民幣（約200億台幣）的規模。如今，不僅在大陸國內的大小市場能買到老干媽，就連美加、紐澳、歐洲、台灣等大小型超市，也都能看到它的身影，在大陸國內，每罐售價約在10元人民幣（約50元台幣）起跳；而在亞馬遜網站上，不僅是特選商品，售價更飆到9美元（約297元台幣），依然是海外留學生們的最愛。

老干媽旗下產品之一：精緻牛肉末。（圖/老干媽官網）

老干媽銷量最好的產品之一：油辣椒。（圖/老干媽官網）

說話直率的陶華碧，最重視的是自己與公司的名譽，對於瓶罐、配方和辣椒醬的品質都嚴格把關，不僅是董事長、更兼任公司技術總監一職，長年不喝茶或刺激性飲料，就是為了保持最敏銳的味覺和嗅覺，能判斷出旗下產品的實際品質。也因為這份「固執」，讓老干媽能讓這麼多人一吃再吃，而其產品合格率也始終保持百分百的優異。

100秒回看“老乾媽”陶華碧創業路

曾獲全國傑出創業女性榮譽的陶華碧，她同時也是貴州省全國人代表、貴陽市政治協商委員會常務委員，一向率性發言的她，更曾在十一屆大陸全國人大五次會議上表示，「老乾媽3年繳稅8個億，實現31億元人民幣的產值，帶動兩百萬農民的致富，我還是按照我的知識來辦事，不會改變。」但身體愈來愈不好的她，近日又傳出公司祕密配方遭離職員工竊取，未來是否影響「老干媽」的商譽和銷售量，將是外界關注的焦點之一。

(中時電子報)