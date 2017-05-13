胃食道逆流竟是內衣惹的禍？！
女性朋友是否有胃食道逆流呢？就算看了醫師、吃了藥，情況卻沒有改善？如果有上述情況，可能就是內衣過緊所造成的胃食道逆流。
依據健康醫療網，翰鳴堂中醫診所賴睿昕中醫師表示，內衣對於女性胸部具有保護作用，然而長時間將內衣穿的太緊、太高，會使腸胃道蠕動緩慢，導致胃食道逆流。
過緊的內衣也會影響血液循環，讓頸椎處於威脅中，且細肩帶的內衣，會使肩膀、背部僵硬緊繃，如果肌肉疲勞過度，就會出現腰酸背痛、肩頸僵硬的頸椎綜合症。
胸部主要有肝經，膽經與胃經巡行，因此賴睿昕中醫師認為穿過小、過緊的內衣會有滯、血瘀、經絡循環不順暢的問題，可以利用疏肝、理氣、化瘀的中藥材舒緩；而感覺胸悶的話，可以按壓檀中穴及乳根穴，幫助理氣化瘀；而肩頸背痠痛，可以按壓天宗穴、肩井穴，來疏通經絡。
女性內衣可以保護胸部、維持胸型以避免下垂，但若長時間穿著過緊、過小的內衣，會導致身體不適，購買內衣時，最好現場試穿，並注意罩杯大小、內衣是否合身。賴睿昕中醫師建議，女性要避免穿內衣超過12個鐘頭，適時讓胸部放鬆，並疏通淋巴系統。
(中時電子報)
關鍵字：女性
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