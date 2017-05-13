台南爭取加速推動平埔族群正名

首場「建構平埔原住民民族權利體系諮詢座談會」12日下午在台南登場。(台南市政府提供)

戮力推動西拉雅正名的台南市長賴清德，12日出席原民會首場「建構平埔原住民民族權利體系諮詢座談會」，表示現階段希望以取得回復原住民身分為優先，讓平埔族的文化保存、教育及社會福利，都能得到更好的資源及照顧。

會議由政務委員林萬億主持，原民會主委夷將偕相關業務主管與20多個聚落族人面對面交換意見，並向各平埔族群代表說明「原住民身分法」修法重點及未來推動方向，聽取平埔族群對於平埔原住民族權利之想法。

賴清德致詞表示，希望能加速推動修法，期盼台南市明年底率先全台、選出西拉雅議員來服務鄉親。

他說，目前對於平埔族正名的方式與內涵主要分歧在於立法委員選舉，因立法委員選舉需修憲較複雜，但今天若以取得回復原住民身分為優先，未來，在文化保存、教育、社會福利等方面，都能得到較好照顧，先正名取得原住民身分，立法委員的選舉等修憲後再來爭取。

民委會表示，平埔20多年正名運動史上，獲得國家元首承諾是得來不易的一頁， 去年原住民族日，蔡英文總統宣布將檢討相關法規，讓平埔族群獲得應有權利和地位；隨後行政院表示將透過修正「原住民身分法」，增訂「平埔原住民」法源依據，承認平埔族群為原住民族。

原住民族委員會隨即積極研擬修正草案，同時規劃辦理全國五場「建構平埔原住民民族權利體系諮詢座談會」。

今日共有來自台南20多個聚落（岡仔林、澄山、九層嶺、十八彎、口埤、五甲勢、左鎮、沙西金、新市、菜寮、隙子口、楠西、玉井、豐里、善化、番子田、湖頭、大內、頭社、吉貝耍、白水溪、六重溪、番仔塭、角帶圍、北頭洋、永康）社團、公廨及教會團體代表，及長達7年訴訟的代表人齊聚一堂，展現台南西拉雅等平埔族群的高度凝聚力。

(中時)