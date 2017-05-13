Gucci為愛辦展 台北站壓軸登場

文青導演Gia Coppola（左）、千禧世代女星Rowan Blanchard（中）及策展人Dan Thawley伴隨《策展米開理》展覽來台。（Gucci提供）

新生代女星紀培慧。（Gucci提供）

男星丁春誠。（Gucci提供）

名媛李晶晶。（Gucci提供）

文青導演暨攝影師Gia Coppola以70年代《懸石崖的野餐》為靈感創作的「夢中夢」系列攝影作品。（Gucci提供）

「搜奇藏寶箱」展區展出許多Alessandro Michele以「Blind for Love執迷於愛」為主題的靈感。（Gucci提供）

將雜誌中圖片聲光化的＃Blindforlove Cinema影像展廳。（Gucci提供）

由義大利精品品牌Gucci與獨立時尚雜誌《A Magazine Curated By》聯手促成的《策展米開理》大展，11日晚於台北華山文創園區舉辦開幕酒會，雜誌主編暨策展人Dan Thawley、文青導演暨攝影師Gia Coppola及好萊塢女星Rowan Blanchard均為展覽赴台，包含藝人紀培慧、丁春誠、名媛李晶晶等人均到場共襄盛舉。

《策展米開理》由Gucci創意總監Alessandro Michele與雜誌主編Dan Thawley共同策畫，以「Blind for Love執迷於愛」為主題串聯北京、香港等兩岸三地，台北壓軸場更是其中展地最廣、展品最多的場次，並邀請品牌好友Gia Coppola為此次獻上其創作的「夢中夢」系列作品。

「夢中夢」系列整體以70年代《懸石崖的野餐》電影為靈感，敘述維多利亞時期女性對解脫束縛的渴望，可見她作品中捕捉的奇想、浪漫氛圍，讓到場觀禮的新生代女演員紀培慧不禁透露：「彷彿聽到宇宙發生的預告，提醒我要不忘初心，保有少女的綺麗感，對世界時時刻刻維持好奇心。」

而被稱作「搜奇百寶箱」的展間中則佈滿由雜誌中抽出的不同元素，由Alessandro伴侶Giovanni所拍攝的白露李治奧山城開場為展間創造出瞬息萬變的飄渺情境，從法國女作家Fanny de Beauharnais的同名手稿、溫莎公爵夫婦的畫作到以Jared Leto智齒發想的刺繡抱枕，藉著古董、攝影等不同作品重置新舊時空堆砌出不同愛中的執迷，看完展覽的丁春誠也說出：「男生也有為愛盲目的時候，愛可以跨越種族、階級的限制。」

《策展米開理》自即日起至5月24止每日早上11點至晚上7點於台北華山文創園區中4B館展出，館內亦有專人導覽講解，讓每位觀賞者均能踏入Alessandro Michele因愛而生的奇幻世界。

(中時)