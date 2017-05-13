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Gucci為愛辦展 台北站壓軸登場

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Gucci為愛辦展 台北站壓軸登場
文青導演Gia Coppola（左）、千禧世代女星Rowan Blanchard（中）及策展人Dan Thawley伴隨《策展米開理》展覽來台。（Gucci提供）
Gucci為愛辦展 台北站壓軸登場
新生代女星紀培慧。（Gucci提供）
Gucci為愛辦展 台北站壓軸登場
男星丁春誠。（Gucci提供）
Gucci為愛辦展 台北站壓軸登場
名媛李晶晶。（Gucci提供）
Gucci為愛辦展 台北站壓軸登場
文青導演暨攝影師Gia Coppola以70年代《懸石崖的野餐》為靈感創作的「夢中夢」系列攝影作品。（Gucci提供）
Gucci為愛辦展 台北站壓軸登場
「搜奇藏寶箱」展區展出許多Alessandro Michele以「Blind for Love執迷於愛」為主題的靈感。（Gucci提供）
Gucci為愛辦展 台北站壓軸登場
將雜誌中圖片聲光化的＃Blindforlove Cinema影像展廳。（Gucci提供）

由義大利精品品牌Gucci與獨立時尚雜誌《A Magazine Curated By》聯手促成的《策展米開理》大展，11日晚於台北華山文創園區舉辦開幕酒會，雜誌主編暨策展人Dan Thawley、文青導演暨攝影師Gia Coppola及好萊塢女星Rowan Blanchard均為展覽赴台，包含藝人紀培慧、丁春誠、名媛李晶晶等人均到場共襄盛舉。

《策展米開理》由Gucci創意總監Alessandro Michele與雜誌主編Dan Thawley共同策畫，以「Blind for Love執迷於愛」為主題串聯北京、香港等兩岸三地，台北壓軸場更是其中展地最廣、展品最多的場次，並邀請品牌好友Gia Coppola為此次獻上其創作的「夢中夢」系列作品。

「夢中夢」系列整體以70年代《懸石崖的野餐》電影為靈感，敘述維多利亞時期女性對解脫束縛的渴望，可見她作品中捕捉的奇想、浪漫氛圍，讓到場觀禮的新生代女演員紀培慧不禁透露：「彷彿聽到宇宙發生的預告，提醒我要不忘初心，保有少女的綺麗感，對世界時時刻刻維持好奇心。」

而被稱作「搜奇百寶箱」的展間中則佈滿由雜誌中抽出的不同元素，由Alessandro伴侶Giovanni所拍攝的白露李治奧山城開場為展間創造出瞬息萬變的飄渺情境，從法國女作家Fanny de Beauharnais的同名手稿、溫莎公爵夫婦的畫作到以Jared Leto智齒發想的刺繡抱枕，藉著古董、攝影等不同作品重置新舊時空堆砌出不同愛中的執迷，看完展覽的丁春誠也說出：「男生也有為愛盲目的時候，愛可以跨越種族、階級的限制。」

《策展米開理》自即日起至5月24止每日早上11點至晚上7點於台北華山文創園區中4B館展出，館內亦有專人導覽講解，讓每位觀賞者均能踏入Alessandro Michele因愛而生的奇幻世界。

(中時)

關鍵字：雜誌台北作品主編世界
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