關之琳睡衣跑趴 談設計「只出一張嘴」
卡地亞Cartier今晚在香港盛大舉辦Panthere de Cartier 美洲豹腕表上市派對，不老女神關之琳一改以往跑趴的禮服裝扮，今晚穿著自己設計的睡衣、睡褲跑趴，她解釋，今晚派對很有趣，所以就穿著睡衣睡褲跑派對，升格當服裝設計師的她，對於設計珠寶，她大方說「那需要學過相關科系，我只會用說的，不會畫草圖！」
※忽略老公 白歆惠跑趴只跟「他」報備
白歆惠也小露蠻腰、美腿現身，已經離不開兒子的她笑說，之前離開兒子24至48小時回台參加Cartier活動已經是極限，今天很慶幸是在香港參加，只要離開兒子2小時，還說，現在跑趴只要跟兒子報備，不用跟老公報備；宋芸樺今天旋風是訪港參與活動，還自曝媽媽是Cartier鐵粉，爆料每次出席Cartier活動，媽媽都會問她何時要帶她去逛店，讓今年無法在台過母親節的她感性地說「回台後，真的要好好找個時間戴媽媽去逛店！」
※E神買珠寶 徐濠縈心驚驚
E神陳奕迅老婆徐濠縈也一身酷裝亮相，她自招，珠寶都是老公送的，但每次老公要送珠寶給她，都讓她很害怕，所以最後都是她去選，頗有不相信老公的品味之嫌；樂基兒也小露性感現身，但她的回答卻很大膽，她說，她所有的Cartier都是父母送的，但可能都是媽媽「變胖」要換新的款式，才送給她的，言論超火辣。
(中時)
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