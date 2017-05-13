關之琳睡衣跑趴 談設計「只出一張嘴」

關之琳一身睡衣裝跑Cartier Panthere de Cartier 美洲豹腕表派對趴。(林哲良)

白歆惠現身Cartier Panthere de Cartier 美洲豹腕表派對，自招有跟兒子報備。(林哲良攝)

白歆惠現身Cartier Panthere de Cartier 美洲豹腕表派對，自招有跟兒子報備。(林哲良攝)

宋芸樺洩露媽媽是Cartier鐵粉，讓她已準備好回台後要帶媽媽去逛Cartier。(林哲良攝)

徐濠縈出席Cartier Panthere de Cartier 美洲豹腕表上市派對，自洩擁有的珠寶都是老公陳奕迅送的，大曬恩愛。(林哲良攝)

樂基兒說自己的Cartier都是父母送她的，但也洩漏出媽媽變胖的祕密。(林哲良攝)

謝霆鋒妹妹謝婷婷現身Cartier Panthere de Cartier 美洲豹腕表上市派對。(林哲良攝)

吳速玲現身Cartier Panthere de Cartier 美洲豹腕表上市派對。(林哲良攝)

卡地亞Cartier今晚在香港盛大舉辦Panthere de Cartier 美洲豹腕表上市派對，不老女神關之琳一改以往跑趴的禮服裝扮，今晚穿著自己設計的睡衣、睡褲跑趴，她解釋，今晚派對很有趣，所以就穿著睡衣睡褲跑派對，升格當服裝設計師的她，對於設計珠寶，她大方說「那需要學過相關科系，我只會用說的，不會畫草圖！」

※忽略老公 白歆惠跑趴只跟「他」報備

白歆惠也小露蠻腰、美腿現身，已經離不開兒子的她笑說，之前離開兒子24至48小時回台參加Cartier活動已經是極限，今天很慶幸是在香港參加，只要離開兒子2小時，還說，現在跑趴只要跟兒子報備，不用跟老公報備；宋芸樺今天旋風是訪港參與活動，還自曝媽媽是Cartier鐵粉，爆料每次出席Cartier活動，媽媽都會問她何時要帶她去逛店，讓今年無法在台過母親節的她感性地說「回台後，真的要好好找個時間戴媽媽去逛店！」

※E神買珠寶 徐濠縈心驚驚

E神陳奕迅老婆徐濠縈也一身酷裝亮相，她自招，珠寶都是老公送的，但每次老公要送珠寶給她，都讓她很害怕，所以最後都是她去選，頗有不相信老公的品味之嫌；樂基兒也小露性感現身，但她的回答卻很大膽，她說，她所有的Cartier都是父母送的，但可能都是媽媽「變胖」要換新的款式，才送給她的，言論超火辣。

(中時)