孫盛希聽聞「啪啪啪」 急尋經紀人認証
孫盛希日前回老家山東濟南，與八三夭、陳零九、賴慈泓舉辦校園演唱會，行程中最令她印象深刻的，就是演出前因為滂沱驟雨遇上停電，且場館灌進瀑布般的雨水，一度暫停彩排，所幸工作人員即時將場地恢復，才進行舉行。
結束了難忘演出經驗，回到飯店正準備就寢的她又「受驚」。不知道是飯店隔音不好，還是戰況太激烈，隔壁一直傳來「愛愛」激烈的女高音，讓她越聽越害羞，只好急CALL女經紀人到她房間見識一下「啪啪啪」的聲音。
金曲獎名單公佈在即，孫盛希被網友點名入圍「最佳女歌手」，她開心表示如果真的入圍就太棒：「一定要做一些瘋狂的事來慶祝一下。」被問瘋狂的事是衝動閃婚嗎？她笑回：「是很羨慕（星光幫）學長林宥嘉結婚很幸福，自己是偶爾幻想結婚，但回到現實，自己如果閃婚應該過不了爸爸那關，還是先想想就好！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。