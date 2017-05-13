孫盛希聽聞「啪啪啪」　急尋經紀人認証

孫盛希獻唱多首歌曲。（滾石唱片提供）

孫盛希獻唱多首歌曲。（滾石唱片提供）

孫盛希日前回老家山東濟南，與八三夭、陳零九、賴慈泓舉辦校園演唱會，行程中最令她印象深刻的，就是演出前因為滂沱驟雨遇上停電，且場館灌進瀑布般的雨水，一度暫停彩排，所幸工作人員即時將場地恢復，才進行舉行。

結束了難忘演出經驗，回到飯店正準備就寢的她又「受驚」。不知道是飯店隔音不好，還是戰況太激烈，隔壁一直傳來「愛愛」激烈的女高音，讓她越聽越害羞，只好急CALL女經紀人到她房間見識一下「啪啪啪」的聲音。

金曲獎名單公佈在即，孫盛希被網友點名入圍「最佳女歌手」，她開心表示如果真的入圍就太棒：「一定要做一些瘋狂的事來慶祝一下。」被問瘋狂的事是衝動閃婚嗎？她笑回：「是很羨慕（星光幫）學長林宥嘉結婚很幸福，自己是偶爾幻想結婚，但回到現實，自己如果閃婚應該過不了爸爸那關，還是先想想就好！」

(中時)