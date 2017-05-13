挑戰新任務！鼓鼓揭密五月天隱藏版美食
鼓鼓全能長才再進擊！繼日前首度獻出執導處女作，擔任新歌MV導演，近日又挑戰新任務，拿出看家本領化身「潮特派員」網羅世界美食、潮流名店，主持相信音樂Youtube頻道《鼓掌叫好》，且首集就揭密師兄五月天美食地圖！
鼓鼓之前趁著頒獎典禮空檔突擊五月天後台、直搗休息室，「我只要遇到師兄都會很緊張，他們氣場很強，訪完最佩服他們默契，真的太好了，一般人沒空間插話進去。」
為了不負眾望破解五月天的美食地圖，鼓鼓先到冠佑介紹的「前菜」涼麵大飽口福，而阿信則推薦北安路的「豆花一條街」；《鼓掌叫好》首集15日於相信音樂YouTube頻道及相信音樂微博晚間9點播出。
(中時)
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