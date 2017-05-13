相信自己辦得到 兄弟蘇緯達轟逆轉彈
安打未必要多，來得關鍵更是重要，中信兄弟蘇緯達用行動替這句話做了最佳詮釋，兄弟12日10比5擊敗富邦悍將，蘇緯達整場比賽帳面上5打數僅1支安打，但那支安打卻是價值連城的逆轉3分炮，他也靠這一棒「轟」回一座單場MVP。
此役兄弟前6局還以1比5落後，眼看就要輸球，沒想到7上演出絕地大逆轉，一口氣灌進6分，成為比賽勝負的分水嶺。當時蘇緯達前3打數都空手而回，總教練史耐德仍決定讓他上場，他說，「教練團相信我，我就相信自己。」最後他也不負眾望，相中賴鴻誠一記失投變速球，揮出關鍵的逆轉炮。
而蘇緯達轟出這發全壘打，他也感謝蔣智賢，「前兩場比賽打不好，就去請教智賢，他告訴我，設定好1顆球就全力揮擊，不要想太多。」兄弟近7戰贏得6場，氣勢如虹，蘇緯達認為是氣氛立了大功，「開季時我在二軍，球隊氣氛不太好，不過現在球隊氣氛越來越好，打得越來越順，有學長們帶領，讓我們更安心。」
兄弟贏得這場比賽後，如今是最可能把Lamigo桃猿從龍頭拉下的球隊，不過總教練史耐德說，畢竟其他球隊戰績會怎麼樣，他們無法控制，他們所能做的只有繼續做好該做的工作，並努力在接下來對戰猿隊的系列賽奪勝取得優勢。
(中時電子報)
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