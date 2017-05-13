別用沸水煮！美味「水煮蛋」烹飪4訣竅

想烹飪出美味水煮蛋也是有訣竅的。（達志影像／shutterstock提供）

清晨吃早餐，如能有顆水煮蛋配上牛奶，就能補充蛋白質增加營想！對許多人而言，水煮蛋料理手法很簡單，然想要做出蛋黃嫩滑、蛋白又好剝的雞蛋其實也是有訣竅的！近日，大陸《環球網》引述美國《烹飪之光》雜誌詳述煮雞蛋的4個絕招。

1、別用沸水煮蛋：

沸騰的水會讓雞蛋在鍋裡翻滾，很容易把蛋殼撞碎，甚至蛋白露出來，另雞蛋中的蛋白質凝固變性，通常60~87℃就可以，而沸水水溫達到100℃。如用沸水煮，蛋白可能硬梆梆。此外，煮蛋的時候，建議要開蓋，讓水微微冒泡，而至於沸騰。

2、煮的時間要短，煮後要冷卻：

蛋白全熟，蛋黃也完全凝固的雞蛋需烹煮約10分鐘，如想要蛋黃微嫩有Q競的水煮蛋，約煮6分鐘就可。如雞蛋煮的時間過久，難免會有難聞的硫氣味。此外，把雞蛋從鍋裡拿出來後要立即用涼水冷卻，否則殘餘的溫度會讓蛋繼續加熱而變老。

3、放久些的雞蛋更好剝：

過往中，我們都會認為食材要新鮮的好，然水煮蛋其實沒必要用太新鮮的。因稍微陳一些的雞蛋反更好剝。如把雞蛋在冰箱裡儲存幾天，其pH值就會稍微升高，蛋白和內層蛋殼的黏合度會稍微變鬆，也就更好剝了。

4、蛋黃外面變綠沒關係：

如雞蛋煮得太老，不免發現蛋黃外面有一層綠色。然可別這樣就丟掉浪費了，這其實是蛋黃中的硫化物和鐵發生反應，對人體並沒有任何危害。只要煮的時間別太長，就可以避免此現象。

(中時電子報)