別用沸水煮！美味「水煮蛋」烹飪4訣竅
清晨吃早餐，如能有顆水煮蛋配上牛奶，就能補充蛋白質增加營想！對許多人而言，水煮蛋料理手法很簡單，然想要做出蛋黃嫩滑、蛋白又好剝的雞蛋其實也是有訣竅的！近日，大陸《環球網》引述美國《烹飪之光》雜誌詳述煮雞蛋的4個絕招。
1、別用沸水煮蛋：
沸騰的水會讓雞蛋在鍋裡翻滾，很容易把蛋殼撞碎，甚至蛋白露出來，另雞蛋中的蛋白質凝固變性，通常60~87℃就可以，而沸水水溫達到100℃。如用沸水煮，蛋白可能硬梆梆。此外，煮蛋的時候，建議要開蓋，讓水微微冒泡，而至於沸騰。
2、煮的時間要短，煮後要冷卻：
蛋白全熟，蛋黃也完全凝固的雞蛋需烹煮約10分鐘，如想要蛋黃微嫩有Q競的水煮蛋，約煮6分鐘就可。如雞蛋煮的時間過久，難免會有難聞的硫氣味。此外，把雞蛋從鍋裡拿出來後要立即用涼水冷卻，否則殘餘的溫度會讓蛋繼續加熱而變老。
3、放久些的雞蛋更好剝：
過往中，我們都會認為食材要新鮮的好，然水煮蛋其實沒必要用太新鮮的。因稍微陳一些的雞蛋反更好剝。如把雞蛋在冰箱裡儲存幾天，其pH值就會稍微升高，蛋白和內層蛋殼的黏合度會稍微變鬆，也就更好剝了。
4、蛋黃外面變綠沒關係：
如雞蛋煮得太老，不免發現蛋黃外面有一層綠色。然可別這樣就丟掉浪費了，這其實是蛋黃中的硫化物和鐵發生反應，對人體並沒有任何危害。只要煮的時間別太長，就可以避免此現象。
(中時電子報)
文章來源：大陸《環球網》
關鍵字：煮蛋
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。