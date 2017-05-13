華裔千金出軌殺男友 保釋金天價20億

蒂芬妮2009年愛上了有著竊盜與詐欺前科的無業青年葛林，雖然母親反對但蒂芬妮堅持跟葛林在一起，兩人還生下了兩名女兒。(圖片取自sfist)

保鑣阿黛拉(左)，他表示蒂芬妮(右)和巴亞特(中)在28日晚上出現在他公要求他處理葛林的屍體。(圖片取自sfist)

一名從中國移民到美國的富豪千金蒂芬妮(Tiffany Li)，因為出軌愛上男友葛林(Keith Green)的朋友，涉嫌痛下毒手謀殺男友被逮，並在4月以近新台幣20億元的天價交保候審，這一巨額保釋金在美國司法史上居第8名。

據了解，蒂芬妮家境十分富裕，母親和繼父在中國投資地產和建築工程項目賺得巨額財富，其中包括北京的兩棟摩天大樓。在開曼群島、加勒比海的聖基茨島都有產業，剛是在加州就有7~8處房產，財富多到難以估計。

她1992年和母親和繼父一起搬到了加州矽谷，並於2000年成為美國公民。在加州過著千金大小姐的生活，幾乎都念貴族學校的她，卻在2009年愛上了有著竊盜與詐欺前科的無業青年葛林，雖然母親反對但蒂芬妮堅持跟葛林在一起，兩人還生下了兩名女兒。雖然蒂芬妮母親不喜歡酗酒、抽大麻的葛林，還是給他支付每年4萬美金的藍帶烹飪學校學費。

但自從葛林帶了朋友巴亞特給蒂芬妮認識，這段愛情變成惡夢開始。蒂芬妮戀上巴亞特，並把葛林趕出家門，並開始爭兩個女兒的監護權，最後葛林被判可以在週末無監護探視女兒。

第一次週末探視原定於2016年4月30日，但在這之前兩天，葛林就離奇消失了。之後葛林的屍體被人發現，驗屍報告也指出，葛林死狀悽慘，生前被人用槍塞進嘴裡直接爆頭身亡。

警方也逮捕巴亞特的一名保鑣阿黛拉，他表示蒂芬妮和巴亞特在28日晚上出現在他公寓。葛林的屍體在蒂芬妮車上，血從嘴巴和耳朵流了出來。巴亞特給他看了腰帶裡的手槍，並遞過手套給他：「我需要你把垃圾處理了。」據傳，該案仍持續審理中，李女將在7月受審，巴亞特也將在9月受審。

(中時電子報)