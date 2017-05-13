驚！「伊波拉」捲土重來！WHO：剛果再傳3死亡病例
第70屆世界衛生大會（WHA）22日將在瑞士日內瓦舉行，世界又傳出重大疫情！WHO12日宣布，西非國家剛果爆發伊波拉（Ebola）疫情，目前已確認有3人死亡。
伊波拉病毒曾造成全球恐慌，由於其致命性極高！2013年幾內亞、獅子山和賴比瑞亞陸續爆發伊波拉疫情，共造成超過11300人死亡，28600人感染，然想不到幾年後，伊波拉又捲土重來！
據英國《BBC》報導指出，WHO宣布，非洲剛果民主共和國上月就出現首例感染病例，在該國東北部的下韋萊省（Bas-Uele province）有9人出現出血熱的症狀，疑似出現伊波拉的感染病例；到本月12日為止則已知有3人死亡，WHO為此表達高度重視。
由於疫情爆發地點位於相當偏僻的森林地區，因此成群爆發感染可能性較不高，然WHO仍對此高度重視，強調會秉持嚴肅的態度認真看待疫情。
(中時電子報)
文章來源：英國《BBC》
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