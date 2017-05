鄭麗君出席威尼斯雙年展台灣館開幕！感動謝德慶藝術實踐哲學

威尼斯雙年展開幕典禮的貴賓,左起為北美館林平館長、藝術家謝德慶、鄭麗君部長、策展人亞德里安及駐義大利代表處代理館長謝俊得(右三)、北市文化局長鍾永豐(右一)。(文化部提供)

文化部長鄭麗君11日由駐義大利代表處代館長謝副代表俊德夫婦陪同出席威尼斯美術雙年展臺灣館開幕典禮,此次臺灣館由當代知名藝術家謝德慶先生代表參展,也吸引全球許多知名的美術館重要人士參與。

鄭部長於開幕時表示,謝德慶先生就好像是「藝術家中的藝術家」,透過他的藝術實踐,譲人重回面對生命與藝術本質最基本思考,重新面對人類生命存在的情境。他的藝術並不是作品,不是職業,而是如他所言「每一個人都應該擁有的思考自己人生的自由和權利」。

鄭部長說,其實對謝德慶老師的藝術而言,最不需要的便是官方的認證與讚賞,因為國家等等框架對他都可能是一種窄化,但身為文化部長,她還是要謝謝他接受臺灣的邀請;而對身為曾經學習哲學的鄭部長個人而言,她感覺面對謝德慶的瞬間,彷彿藝術和哲學重新成為每個人的本能,使哲學重新成為一個動詞。

鄭部長表示,臺灣參與威尼斯雙年展已經22年,而在過去的30年來,臺灣隨著民主化與多元文化的建構,臺灣的當代藝術有了更蓬勃的發展。在獨特歷史地理環境下,臺灣的當代藝術正在開展著對當代世界獨特的提問方式。因此,她藉此機會邀請大家到臺灣,進一步認識臺灣的當代藝術,以及臺灣的當代精神。

開幕典禮前,臺灣館策展人亞德里安.希斯菲爾德(Adrian Heathfield)與謝德慶先後為鄭部長導覽及說明展覽的內容與理念。鄭部長對策展人精準掌握謝德慶的理念思維並透過展覽具體呈現其創作脈絡表示欣賞;而對謝德慶用真正用生命去實踐創作十分感動,也感謝德慶能夠接受邀請,讓臺灣當代藝術精神呈現在國際舞臺上。

鄭部長稍早也參觀了此次參與威尼斯雙方展其他臺灣藝術家展覽,包括代表聖馬利諾國家館的臺灣雕塑家李光裕,以及與歐洲文化中心合作參展的施力仁等二位藝術家。鄭部長對台灣藝術家將臺灣藝術帶到國際上表達感謝。

為了表示支持,鄭部長說,「藝術家這麼努力,政府當然一定要來!」,她也十分感謝此次在背後支持李光裕展覽的民間企業家及學界代表。她認為臺灣當代藝術家有其在地特色,但藝術同時也是無國界的,因此她非常感謝聖馬利諾政府的友誼與協助。

鄭部長12日將繼續參觀受威尼斯雙年展策展人邀請參與會內展的藝術家李明維的作品,包括在主展場軍火庫展出的《補裳計畫》(The Mending Project)和斯卡帕花園呈現新作《不期之美》(When Beauty Visits)。李明維是今年唯一獲邀參加威尼斯雙年展大會展的臺灣藝術家,上一次獲邀參與大會展的台灣藝術家是2005年的陳界仁,李明維是第二位。

此外,除了來自台灣的藝術家之外,鄭部長11日也參觀了當代藝術界最具代表的英國藝術Demien Hirst的「難以置信殘骸中的珍寶」(Treasures from the Wreck of the Unbelievable)後,12日亦將參觀其他參展國國家館,瞭解各國當代藝術呈現的情況。

(中時電子報)