十多國遭駭客網攻 傳用美國安局遭竊軟體做案

民眾要小心先確認家中電腦有沒有進行3月份的微軟重大更新，如果沒更新，可能就會中標。(圖片取自telegraph.)

英國國家醫療保健服務（National Health Service，NHS）表示，數十個組織機構受到這次網攻影響，導致IT系統嚴重當機。歐亞兩洲也有多國機構遭攻擊，包括土耳其、越南、菲律賓、日本、西班牙、義大利、葡萄牙、英國、俄羅斯和烏克蘭十幾個國家也有多家機構報告遭勒索軟體攻擊。美媒報導指，這款勒索軟體據傳是美國國安局先前遭竊外洩的駭客工具之一。

英國公立醫療服務部分電腦系統受到「勒索軟體」網路攻擊癱瘓，使得許多英國醫院和醫生診所的救護車改道、停止看診和取消預約。西班牙為數眾多企業，包括電信巨擘西班牙電信集團（Telefonica）也遭到「勒索軟體」的攻擊。另外也有多國也有多家機構報告遭勒索軟體攻擊，電腦遭鎖住，要求以比特幣付贖金。

據傳「影子掮客」（Shadow Brokers）的團體去年開始在網上公開從美國國安局竊取的駭客工具，微軟今年3月才推出修補程式防範勒索軟體，但不少機構特別是醫院尚未更新系統，容易成為駭客下手對象。也呼籲民眾要先確認電腦有沒有進行3月份的微軟重大更新，如果沒更新，可能就會中標。

(中時電子報)