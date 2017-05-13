鋒面影響！北北基、新竹、桃園大雨特報！北部高溫28度

鋒面影響，今（13日）台灣中部以北及東北部地區有陣雨或雷雨。（本報系資料照）

出門要帶傘！受鋒面影響，今（13日）台灣中部以北及東北部地區有陣雨或雷雨，氣象局清晨也針對北北基、新竹、桃園6縣市發布大雨特報。氣溫方面，今日北部地區降5度，高溫仍在27、28度，仍屬悶熱天氣。

氣象局今（13日）清晨也針對北北基、新竹、桃園6縣市發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

受到對流雲系發展旺盛，天氣不穩，今日台灣中部以北及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面，今日北部地區比昨日降5度，但高溫仍在27、28度，中南部高溫還是有31到33度，中部氣溫24到31度間，南部25到33度，東部則是24到34度，外島地區有22到31度。

大致說來，明天母親節雨勢緩，台灣中部以北地區及澎湖、金門、馬祖為短暫陣雨後多雲，東半部及南部地區仍有短暫陣雨。

值得注意的是，下周一下午到周二（15～16日）會有第二波鋒面，各地都將轉為有陣雨或雷雨的天氣，並且容易有局部性的大雨，其中周一晚起至周二雨勢最為明顯，外出記得攜帶雨具。

此外，今日馬祖及金門易受低雲或局部霧影響能見度，東南部地區有焚風發生的機率。至於民眾關心的空氣品質，今天全台各地為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)