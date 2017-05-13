要求柯米效忠？川普警告勿洩露談話內容
川普9日無預警開除美國前聯邦調查局局長柯米，引起軒然大波，更有陰謀論指出川普怕俄國干預大選事件曝光才出此下策，稍早美國媒體爆料，川普曾私下會面要求柯米向他效忠，但遭否認，川普之後還在推特上發文，語帶威脅要柯米在向媒體爆料前，最好期許兩人對話沒遭錄音。
但柯米的一名親信稍早證實紐約時報的報導，川普在晚餐上要求柯米向他效忠。不過白宮發言人史派瑟12日在記者會上否認川普今年1月27日與聯邦調查局（FBI ）局長柯米共進晚餐時，要求柯米向他效忠。而是要求柯米「向國家和法治效忠」。否認川普該推文是威脅康柯米，稱只是單純陳述事實，並拒絕證實川普是否有錄音。
(中時電子報)
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